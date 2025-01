Esselunga: OFFERTE SHOCK su elettrodomestici di marchi famosi

Di solito magari entri da Esselunga con l’idea di prendere pane, latte e detersivo, ma all’improvviso ti trovi davanti a tv, elettrodomestici e persino smartphone! Da Esselunga, ogni corsia è una scoperta, una sorpresa pronta a rinnovare la tua casa. Mentre ti aggiri tra i prodotti, ti rendi conto che non hai bisogno di fare chilometri in altri negozi: tutto ciò che desideri, dalla cucina al soggiorno, è lì che ti aspetta. Non ci credi? Lo store ha praticamente qualsiasi cosa ti passi per la testa. Sì, hai capito bene. Da Esselunga non si tratta solo di fare la spesa, ma di scoprire device pratici, fantastici, ad ottimi prezzi stracciati. Cosa puoi trovare in offerta questa settimana? Tantissimi device! Preparati, perché ti sorprenderai.

Promo wow per una casa da film con Esselunga

Sei stanco di sentire il rumore della tua vecchia lavatrice? Allora potrebbe interessarti da Esselunga la Samsung BeSpoke AI: elegante, intelligente e in super offerta a 549 euro. Una vera alleata per far volare i tempi di lavaggio e trasformare la tua lavanderia in un piccolo paradiso tecnologico. Ma se preferisci risparmiare, niente paura! C’è la Sharp a soli 239 euro, che lavora sodo e ti garantisce un bucato impeccabile.

Passiamo alla cucina, il cuore dell’abitazione, il nostro centro di vita casalinga. Il Frigorifero Hisense Side by Side, da Esselunga in esclusiva ora a 989 euro, è pronto a conquistarti con il suo design moderno e spazioso. Finalmente tutto il cibo al suo posto e a portata di mano. Non hai spazio per un frigorifero così grande? Tranquillo, il Frigorifero Daya, compatto e stiloso, è perfetto per gli ambienti più piccoli, e costa solo 239 euro. E per chi è intenditore di vini? La Cantinetta Hisense è qualcosa di speciale! Tieni i tuoi vini alla temperatura perfetta pagando da Esselunga il prezzo wow di 279 euro, e sfoggia con stile la tua collezione nelle serate con gli amici. Esselunga è come se fosse magico con tutte queste promo! Scopri i dettagli sulla sua pagina ufficiale qui.