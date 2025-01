Cupra Leon: il brand Spagnolo va verso l'elettrico

La Cupra Leon sta per cambiare. La prossima generazione sarà completamente elettrica e consoliderà la gamma a zero emissioni del gruppo Volkswagen. Questo modello rivoluzionario, atteso all’inizio del prossimo decennio, sarà il quarto veicolo elettrico lanciato dal brand Cupra. Una scelta coerente perfettamente con l’obiettivo di perseguire un futuro sostenibile. Nel frattempo, l’attuale Cupra Leon non è destinata a scomparire presto, la vedremo ancora a lungo. La casa spagnola aggiornerà i motori termici e i sistemi ibridi per rispettare le norme Euro 7. Ciò consentirà alla vettura di restare competitiva fino all’arrivo del nuovo modello.

Cupra e Seat: due strategie ma con un unico obiettivo

La prossima Cupra Leon sarà costruita sulla piattaforma SSP di Volkswagen, pensata per veicoli elettrici di diverse dimensioni. Ma quale sarà il destino del modello Leon? Resterà esclusiva del marchio Cupra o tornerà sotto Seat? Questa domanda riflette la strategia di differenziazione tra i due brand. Seat sembra destinata a concentrarsi su auto compatte e accessibili. Ibiza e Arona, aggiornate con motori mild-hybrid, confermano questa direzione. Cupra, invece, si posizionerà nei segmenti superiori con soluzioni innovative e performanti.

Cupra punta a una gamma completamente elettrificata, ma non ignora ancora la domanda di motori tradizionali. Il CEO Wayne Griffiths sottolinea infatti l’importanza di una transizione graduale. In Spagna, molti consumatori preferiscono ancora propulsori termici. Per questo, il gruppo manterrà un approccio slowly, adattandosi alle richieste di mercato. I modelli elettrici compatti sotto i 25.000 euro, come la Cupra Raval, saranno cruciali per l’espansione del sostenibile nel brand. Volkswagen mira infatti a rendere così le auto elettriche più accessibili, favorendo la transizione verso le zero emissioni tanto agognate. La nuova Cupra Leon, dunque, segnerà fra qualche anno un passaggio chiave per il marchio. Sostenibilità, prestazioni e innovazione saranno le sue caratteristiche principali. Il futuro è elettrico, ma la strada sarà costruita passo dopo passo, gradino per gradino.