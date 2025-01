Il mercato delle city car ha subito una contrazione significativa. Ciò soprattutto nel segmento A. Quest’ultimo è tradizionalmente dominato da modelli compatti e agili. In Italia, tale segmento rappresenta ormai meno del 10% del mercato delle berline. Le case automobilistiche hanno progressivamente ridotto gli investimenti in tale categoria, preferendo concentrarsi su veicoli più grandi e redditizi. Sembra però che lo scenario potrebbe presto cambiare.

Vendite city car: i dati per lo scorso anno

Di recente si sta verificando un rinnovato interesse. Tale fenomeno è in parte dovuto alle difficoltà legate all’elettrificazione di massa. Tale processo procede, infatti, più lentamente del previsto. Le auto compatte, grazie alle loro dimensioni e ai costi più contenuti, potrebbero rappresentare una soluzione efficace. Al fine di conciliare sostenibilità ambientale e accessibilità economica.

Analizzando i dati di vendita del 2024, emerge chiaramente la leadership della FIAT Panda. Quest’ultima, con 99.871 unità vendute, domina il mercato delle city car italiane. La Panda non è solo la regina del segmento A, ma anche l’auto più venduta in assoluto nel Paese. A seguire, la FIAT 500 con 17.138 unità e la Hyundai i10 con 15.750 unità.

Anche il segmento A-SUV mostra segni di vitalità. La Toyota Aygo X guida tale categoria con 21.282 unità vendute. Seguita dalla Suzuki Ignis e dalla Dacia Spring. Quest’ultima, modello elettrico, ha registrato una crescita significativa. Segno che anche tra i SUV più piccoli si fa strada la transizione elettrica.

Nonostante il calo generale delle vendite, il potenziale di rilancio delle city car è evidente. Sarà interessante osservare come le case automobilistiche sapranno innovare in tale segmento. Magari introducendo modelli più accessibili e tecnologicamente avanzati per attrarre un pubblico più ampio. Il 2025 potrebbe rappresentare una vera svolta per il settore delle city car. L’integrazione di tecnologie elettriche e digitali in modelli compatti potrebbe rappresentare la chiave per un ritorno in grande stile di suddetto segmento.