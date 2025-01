Siamo da poco entrati nella seconda metà del mese e, come da tradizione dell’azienda, Microsoft si accinge ad aggiornare il suo catalogo di videogiochi disponibili al download per tutti i suoi abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Come di consueto, il 31 gennaio 2025 alcuni titoli lasceranno per sempre il catalogo per fare posto ad altrettanti titoli di rilievo. Secondo quanto è emerso, questa volta usciranno dal catalogo ben sei videogiochi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Xbox Game Pass, a fine gennaio ben sei giochi lasceranno il catalogo

A partire dalla giornata del prossimo 31 gennaio 2025 alcuni videogiochi lasceranno per sempre il catalogo messo a disposizione di tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, infatti, siamo arrivati alla seconda metà del mese ed è arrivato per Microsoft il momento di svelare ufficialmente il nome di questi titoli.

Secondo quanto riportato ufficialmente, abbandoneranno per sempre il catalogo di Xbox Game Pass a fine mese ben sei videogiochi. Tra questi, sono compresi anche titoli di un certo spessore. In ogni caso, per chi è interessato, conviene riscattarli alla svelta.

Xbox Game Pass – videogiochi che lasceranno il catalogo il 31 gennaio 2025

• Anuchard (sia su PC, su console e su Cloud)

• Broforce (sia su PC, su console e su Cloud)

• Darkest Dungeon (sia su PC, su console e su Cloud)

• Death’s Door (sia su PC, su console e su Cloud)

• Maquette (sia su PC, su console e su Cloud)

• Serious Sam 4: Siberian Mayhem (sia su PC, su console e su Cloud)

Come già detto, però, l’azienda si sta già preparando per portare tante novità di rilievo per tutti i suoi abbonati a Xbox Game Pass. Ricordiamo comunque che, per chi fosse interessato, sono al momento disponibili su Xbox Store tantissimi sconti ed offerte eccezionali che permetteranno di portare a casa tantissimi videogiochi a degli ottimi prezzi.