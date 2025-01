La casa automobilistica Volkswagen si contraddistingue, insieme ad altre realtà, grazie alla capacità di pensare a strategie mirate che puntano a portare sul mercato nuovi modelli e di registrare, di conseguenza, un maggior numero di immatricolazioni. Nell’ultimo periodo, però, il marchio tedesco sta attraversando un periodo difficile a causa della crisi del settore automotive e alcuni stabilimenti verranno chiusi.

Non dimentichiamo che nelle scorse settimane si è giunti ad un accordo tra il gruppo Volkswagen e i sindacati che prevede la chiusura di due stabilimenti. Lo stabilimento di di Dresda e Osnabrück a cui adesso sembrerebbero interessate alcune case automobilistiche cinesi. Una mossa che consentirebbe alla Cina di espandere la propria presenza su altri mercati. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Volkswagen: aziende cinesi interessate ad alcuni stabilimenti

Se da una parte la casa automobilistica tedesca si vede costretta a dover chiudere alcuni dei suoi stabilimenti, dall’altra le aziende cinesi puntano ad acquistarli e ad espandere la propria presenza sul mercato.

Non a caso, infatti, comprare gli stabilimenti del marchio di Wolfsburg per i costruttori cinesi significherebbe avere maggiore presenza in Europa ma anche aggirare i dazi imposti.

Secondo quanto diffuso finora, lo stabilimento di Dresda della casa automobilistica Volkswagen, che si dedica alla produzione dell’ormai noto modello ID.3, dovrebbe chiudere definitivamente nel corso del 2025. Per quanto riguarda, invece, la fabbrica di Osnabrück probabilmente lo stop alla produzione sarà dato nel corso del 2027.

Non ci resta dunque che attendere aggiornamenti al riguardo per scoprire se gli attuali stabilimento del marchio di Wolfsburg diventeranno di proprietà di alcune aziende cinesi. Chiaramente, la decisione futura sarà presa sulla base di differenti fattori. Fattori che includono anche l’influenza del nuovo Governo tedesco che sarà elettro il 23 febbraio. Le ipotesi sono tante ma per le notizie ufficiali è ancora presto.