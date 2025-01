La mobilità urbana sta vivendo una trasformazione radicale. Il nuovo concept Microlino Spider si inserisce in tale scenario. Si tratta dell’evoluzione del celebre Microlino. Inoltre, è ispirato alla storica Isetta. È stato presentato al Salone di Bruxelles. L’innovativo quadriciclo elettrico è caratterizzato da una particolare configurazione. Il veicolo, infatti, è privo di tetto e pannelli laterali. In tal modo, offre un’esperienza di guida unica, a contatto diretto con l’ambiente circostante.

Microlino Spider: nuova versione in arrivo

La scelta di eliminare i pannelli laterali non è solo estetica. Risponde anche a esigenze pratiche. Gli occupanti possono accedere facilmente al veicolo. Inoltre, il Microlino Spider si propone come soluzione perfetta per la mobilità nei quartieri residenziali degli Stati Uniti. Il concept vuole essere una risposta innovativa alla predominanza dei grandi pick-up elettrici americani. Offrendo un veicolo leggero, compatto e sostenibile per gli spostamenti quotidiani.

Dal punto di vista tecnico, Anche se non sono stati rilasciati dettagli specifici, è probabile che il Microlino Spider mantenga le caratteristiche tecniche dei modelli europei. Con batterie da 5.5, 10.5 e 15 kWh. Quest’ultima versione consente un’autonomia superiore ai 200 km. Un dato più che sufficiente per gli spostamenti urbani e nei quartieri residenziali.

Il presidente di Micro Mobility, Wim Ouboter, ha sottolineato come il Microlino Spider sia pensato per coprire il 95% degli spostamenti quotidiani. Spesso effettuati in solitaria e su brevi distanze. Per supportare il lancio nel mercato statunitense, l’azienda svizzera è attivamente alla ricerca di partnership con concessionari, società di leasing e imprenditori interessati.

Il Microlino Spider rappresenta non solo un esercizio di design. È anche una proposta concreta per una mobilità più sostenibile e intelligente. Con la possibilità di personalizzare il veicolo con coperture in telo e sedili riprogettati per facilitare l’accesso laterale. Tale concept si prepara a ridefinire il modo in cui si concepiscono i veicoli urbani. Puntando su leggerezza, praticità e rispetto per l’ambiente.