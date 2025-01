Al momento l’operatore telefonico virtuale ho Mobile sta proponendo sul proprio sito l’attivazione di diverse offerte di rete mobile piuttosto convenienti. Una delle più interessanti è sicuramente quella denominata ho. 5,99 100 GB. Si tratta infatti di una delle offerte dal più elevato rapporto tra qualità e prezzo. Tuttavia, come riportato sul sito ufficiale di ho Mobile, questa offerta scadrà a breve.

ho Mobile, super offerta bomba disponibile ancora per pochi giorni

Gli utenti che hanno intenzione di passare all’operatore telefonico virtuale ho Mobile potranno attivare ancora per pochi giorni un’offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata ho. 5,99 100 GB. Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’operatore, infatti, l’offerta in questione rimarrà disponibile all’attivazione soltanto per qualche altro giorno.

Gli utenti la potranno infatti attivare soltanto fino alla giornata del prossimo 29 gennaio 2025. Come sempre, però, non dobbiamo escludere la possibilità che l’operatore decida di prorogare la disponibilità di questa offerta. Nello specifico, con ho. 5,99 100 GB gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare senza pensieri. L’offerta però non finisce qui.

Il suo bundle include poi infatti minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Per poter usufruire di questo bundle, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 5,99 euro al mese. Solitamente, il costo di attivazione per questa offerta è pari a 2,99 euro al mese. Tuttavia, questo può variare in base all’operatore telefonico di provenienza. In ogni caso, l’operatore sta proponendo comunque gratuitamente il costo per la scheda sim. Ricordiamo poi che l’offerta è anche disponibile per tutti i nuovi clienti di ho Mobile che decideranno di attivare un nuovo numero.

In ogni caso, ricordiamo che l’operatore sta proponendo comunque altre offerte mobile altrettanto convenienti.