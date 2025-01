Iliad: ufficiale la GIGA 180 con il 5G, le offerte di gennaio 2025

Iliad non si ferma mai e lo dimostra con la sua continua attività di lancio per quanto riguarda le nuove offerte. L’azienda infatti ha proposto ancora una volta la sua Giga 180, promo che include il meglio e che sostituisce ufficialmente la Flash 210 appena scaduta. Il prezzo è basso, i contenuti sono tanti e la qualità è degna del buon nome del gestore.

Iliad: torna la Giga 180 con tutto incluso, ecco i dettagli

L’offerta Giga 180 è pensata per chi cerca un’ampia quantità di traffico dati e prestazioni di rete elevate. Ecco cosa offre al suo interno ogni mese:

180 GB di traffico dati in 4G/4G+ e 5G (con dispositivo compatibile);

di traffico dati in 4G/4G+ e 5G (con dispositivo compatibile); 13 GB in roaming UE , per navigare senza costi aggiuntivi nei Paesi dell’Unione Europea;

, per navigare senza costi aggiuntivi nei Paesi dell’Unione Europea; Minuti e SMS illimitati verso numeri nazionali;

verso numeri nazionali; Chiamate internazionali verso oltre 60 destinazioni, tra cui Stati Uniti, Canada e Cina;

verso oltre 60 destinazioni, tra cui Stati Uniti, Canada e Cina; Costo mensile : 9,99 euro;

: 9,99 euro; Costo di attivazione (inclusa la SIM): 9,99 euro.

Per attivare l’offerta è necessario recarsi in un centro Iliad o presso un IliadBox, soluzione autonoma che si trova ad esempio nei centri commerciali. Chiaramente si può fare tutto anche sul sito ufficiale del gestore. Non ci sono costi nascosti.

Le altre offerte disponibili sul sito ufficiale di Iliad

Oltre a Giga 180, Iliad propone altre soluzioni per soddisfare diverse esigenze, ovvero la Giga 120 e la Giga 250, ancora disponibili nella sezione “mobile“:

Giga 120

120 GB in 4G/4G+, 11 GB in roaming UE ;

in 4G/4G+, ; Minuti e SMS illimitati;

Prezzo: 7,99 euro al mese.

Giga 250

250 GB in 4G/4G+ e 5G, 16 GB in roaming UE ;

in 4G/4G+ e 5G, ; Minuti e SMS illimitati;

Prezzo: 11,99 euro al mese.

Cosa includono le offerte Iliad al loro interno ogni mese

Tutte le offerte Iliad garantiscono diversi servizi da utilizzare ogni mese servizi gratuiti come hotspot, segreteria telefonica e avviso di chiamata, copertura 5G in oltre 3000 comuni italiani con velocità fino a 1000 Mbps e, come detto, nessun costo nascosto o vincolo contrattuale.