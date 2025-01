Euronics: shopping da URLO con le offerte più PAZZE

Offerte stellari che non puoi perdere ora da Euronics

Partiamo con il meglio della tecnologia, il top del top. Vuoi forse poter lavorare ovunque? Da Euronics, con il Samsung Galaxy Chromebook Go a soli 379 euro, avrai tutto ciò che ti serve per essere super produttivo e connesso, anche in movimento. Ma se preferisci un dispositivo più versatile, il Samsung Galaxy Tab S9 FE a 549 euro è perfetto per il lavoro o per rilassarti con film e giochi. E per chi ama i videogiochi classici, impossibile non parlare di Super Mario Party Jamboree. A soltanto 59,99 euro da Euronics, avrai ore di risate con gli amici. Se invece hai bisogno di uno smartphone all’altezza delle tue aspettative, il nuovo iPhone 16 Pro Max è un must. Con un prezzo di 1489 euro, offre prestazioni incredibili e un design da capogiro.

Passiamo alla casa. Se vuoi dimenticarti delle pulizie, l’iRobot Roomba Combo Essential a 299 euro ti cambierà la vita. Preferisci una soluzione per il bucato? La lavatrice Candy 9 kg a 349 euro è pronta a darti una mano. Le offerte sono tante, ma il tempo stringe. Sei pronto a fare il pieno di prodotti? Vai sul sito ufficiale di Euronics e spendi con intelligenza approfittando di queste promo spettacolari.