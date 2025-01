All’inizio del nuovo anno, il noto produttore tech Xiaomi ha presentato in veste ufficiale sul mercato mobile il suo nuovo smartphone di punta a marchio Redmi, cioè il nuovo Redmi Turbo 4. A quanto pare, però, molto presto affiancherà questo device anche un altro modello. Quest’ultimo è al momento conosciuto con il nome di Redmi Turbo 4 Pro. Secondo le ultime indiscrezioni emerse da poco in rete, anche questo device potrà vantare delle specifiche tecniche di successo, tra cui una enorme batteria.

Redmi Turbo 4 Pro in arrivo sul mercato con una batteria davvero esagerata

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, il produttore tech Xiaomi sarebbe al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone dell’autonomia mostruosa. Come già accennato in apertura, sembra che si tratti di un nuovo smartphone a marchio Redmi, noto al momento in rete con il nome di Redmi Turbo 4 Pro. Le indiscrezioni in questione provengono anche questa volta dalla Cina.

In particolare, è stato il noto leaker del settore Digital Chat Station tramite un post sulla propria pagina del social cinese Weibo. Secondo quanto riportato dal leaker, l’azienda tech starebbe per l’appunto lavorando ad un nuovo smartphone in grado di avere a bordo una batteria davvero esagerata con una capienza pari a ben 7500 mah. Dovrebbe dunque trattarsi del prossimo Redmi Turbo 4 Pro, ma a quanto pare le novità non finiscono qui.

A detta del leaker, infatti, l’azienda Xiaomi starebbe lavorando anche ad un altro smartphone dotato di una batteria addirittura più grande. Si tratterebbe in questo caso sempre di un altro device a marchio Redmi, ovvero un device appartenente alla prossima famiglia Redmi K90. Per il momento si tratta ovviamente di rumors e speculazioni. Tuttavia, ci teniamo a ricordare che il leaker Digital Chat Station è piuttosto attendibile in questo settore. Come sempre, comunque, ci conviene attendere ulteriori notizie in merito per avere un qualche spiraglio di conferma.