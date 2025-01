Modellista, azienda di tuning della casa automobilistica Toyota, nei giorni scorsi ha attirato l’attenzione di tantissimi appassionati del settore automotive con una speciale novità. In occasione del Salone di Tokio 2025, infatti, l’azienda ha colto l’occasione per presentare la Concept Zero.

La Concept Zero non è un semplice modello ma una rielaborazione realizzata nei minimi dettagli basata sull’elettrica Toyota bZ4x. Non a caso, l’azienda Modellista ha voluto realizzare un’inedita concept car che unisce il futuro e il passato. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati svelati nel corso della presentazione al Salone di Tokio.

Modellista presenta la Concept Zero

Proporre agli appassionati di quattro ruote novità importanti. Questo è senza alcun dubbio l’obiettivo delle diverse aziende del settore automotive che cercano di contraddistinguersi sempre di più dai concorrenti. Non può non attirare l’attenzione l’ultimo lavoro presentato durante il Salone di Tokio 2025 dall’azienda di tuning di Toyota.

Non a caso, infatti, Modellista, ha pensato di proporre una particolare concept car che oltre a puntare sul futuro del crossover elettrico Toyota bZ4x non fa a meno di portarci un po’ nel passato. Sono diversi infatti i dettagli che ricordano le berline sportive tipiche degli anni ’80. Dettagli che vengono affiancati a elementi che puntano all’innovazione e ad un design più futuristico.

Del tutto particolare l’abitacolo della Modellista Concept Zero che dispone di ambiente anche in questo caso futuristici. Non passa inosservata l’illuminazione che l’azienda ha deciso di integrare nella plancia e nella console centrale. Non manca, inoltre, la presenza di un display posizionato al centro della console.

La decisione di realizzare il modello con un tetto panoramico in vetro rende l’atmosfera all’interno del veicolo ulteriormente unica. Per quanto riguarda la parte tecniche non dovrebbero esserci cambiamenti rispetto a quello della Toyota bZ4x. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.