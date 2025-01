Esselunga, il supermercato che sorprende: le MAXI OFFERTE TECH

Ogni angolo di Esselunga è una sorpresa. Non è il solito supermercato dove si fa la spesa velocemente e via. Qui, ogni passo apre a nuove possibilità, non solo alimentari, ma anche tecnologiche. Ma non pensate che Esselunga si fermi solo ai cibi prelibati. C’è molto di più! Immaginate di fare shopping per una nuova cucina, un elettrodomestico rivoluzionario o un dispositivo che darà un tocco in più alla vostra casa. Ecco la grande novità: offerte imperdibili sui brand più eccezionali. Sconti non solo sui prodotti alimentari, ma anche su articoli tech che renderanno la vostra casa davvero speciale. Esselunga è sempre pronta proporre promozioni davvero straordinarie. Siete pronti a scoprire tutto ciò che vi attende?

Promo Esselunga per ambienti nuovi e tech

Esselunga sa come stuzzicare la vostra voglia di novità e di shopping. Tranquilli, anche dopo le vostre compere avrete ancora soldi in tasca con queste promo. Se cercate un frigorifero capiente e dallo stile moderno, non potete perdervi il Frigorifero Side by Side Hisense, che arricchirà la vostra cucina per soltanto 989 euro. E se preferite qualcosa di più compatto, il Frigorifero Daya è la scelta perfetta: piccolo, ma con grande capacità, e a solo 239 euro. Per gli amanti del vino, la Cantinetta Hisense è il must: tenere i vostri vini alla temperatura ideale è facilissimo, per la bellezza di appena 279 euro ma solo da Esselunga!

Ma non è finita qui, non ancora con Esselunga. Per il bucato, perché non rendere la lavanderia smart? Perché non affidarvi alla vera e più nuova tecnologia? Con la Samsung BeSpoke AI, lavare diventa iper facile spendendo soltanto 549 euro. E se pensate che l’intelligenza artificiale sia troppo costosa, provate la Lavatrice Sharp a solo 239 euro. Cosa ne dite? Una casa più moderna, più funzionale, e soprattutto, con prezzi davvero impressionanti! Queste offerte sono troppo convenienti per essere ignorate. Volete saperne di più? Correte subito sul sito di Esselunga!