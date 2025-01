Android Auto: grave problema per gli utenti, Google al lavoro

Gli automobilisti ormai hanno un compagno di viaggio essenziale, fondamentale per ogni tipo di operazione da compiere mentre si è alla guida e in piena sicurezza. Stiamo parlando di Android Auto, software sviluppato per il settore automotive che offre tanta comodità ma talvolta anche qualche grattacapo. Durante le ultime ore infatti si sarebbe manifestata una problematica con un’applicazione utilissima per l’ascolto della musica e dei programmi radio, ovvero SiriusXM.

Secondo quanto riferito dagli utenti, il bug riguarderebbe il menu dell’applicazione, il quale non garantirebbe l’accesso a diverse delle funzionalità disponibili.

Proprio in queste ore Google ha fatto sapere di essere già al lavoro in merito alla questione. In tempi brevi tutto dovrebbe tornare alla normalità, fortunatamente per gli utenti assidui di Android Auto.

Un fix in arrivo con il prossimo aggiornamento per Android Auto

Sono stati diversi i giorni in cui sono arrivate le segnalazioni da parte degli utenti e finalmente Google ha promesso un nuovo aggiornamento. Sarà compito di quest’ultimo risolvere il bug. Tutto migliorerà secondo quanto detto con l’arrivo della versione 13.4 di Android Auto, già nei prossimi giorni.

Per chi usa l’app ogni giorno, soprattutto considerando che si tratta di un servizio a pagamento, la correzione è molto attesa. La speranza è che l’aggiornamento non solo sistemi il problema del menu, ma migliori anche la stabilità generale dell’app.

Per chi ha avuto problemi, ecco alcune indicazioni

Se hai avuto difficoltà con SiriusXM su Android Auto, il consiglio è di pazientare ancora un po’. L’aggiornamento è imminente e, una volta disponibile, sarà sufficiente scaricarlo per tornare a utilizzare il servizio senza intoppi.

Google sembra essersi mosso con rapidità per risolvere la situazione, ascoltando le segnalazioni degli utenti e impegnandosi per offrire un’esperienza più fluida. Resta solo da vedere se l’update manterrà le promesse fatte. Bisogna dunque solo aspettare e nient’altro.