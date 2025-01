TIM ha aggiornato il suo portafoglio di offerte operator attack per gennaio 2025, con tariffe pensate per chi effettua la portabilità da operatori selezionati. Le nuove promozioni, disponibili esclusivamente nei negozi, partono da un costo di 5,99€ al mese e offrono minuti illimitati, SMS e traffico dati fino in 5G.

Tra le proposte emergono alcune particolarmente interessanti. Come TIM Supreme GPRO a 5,99€, TIMPower Iron New a 6,99€, PowerSupreme New e Supreme EasyNew a 7,99€, ed infine PowerSpecialNew a 9,99€ al mese. Ogni piano include caratteristiche diverse. Ad esempio la promo TIM Supreme GPRO offre 50GB di traffico dati. Mentre con PowerIronNew si arriva a 150GB e l’aggiunta di 200 SMS. Con TIM-PowerSpecialNew e SpecialEasyNew, invece, il traffico dati arriva fino a 300 GB, con velocità fino a 2Gbps per le offerte che includono il profilo “5G Ultra”.

Connessione avanzata e vantaggi esclusivi per i clienti TIM

Tali soluzioni sono dedicate a chi proviene da operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e Fastweb. Invece l’offerta TIM Special x Te, a 9,99€ al mese, è riservata agli utenti ho.Mobile e Noitel. Per attivarle è però previsto un costo iniziale di 15€. Di cui 10 per la SIM e 5 per l’offerta.

TIM punta anche sulla qualità della rete. Le offerte includono il servizio 5G con velocità fino a 250 Mbps per i profili base. Mentre il “5GUltra” garantisce fino a 2Gbps in download. Per i clienti che vogliono provare il massimo della velocità, è disponibile l’opzione 5G Ultra PriorityPass. Un servizio gratuito per i primi sei mesi e poi al costo di 1,99€ al mese.

Oltre alla connettività, l’ operatore offre anche vantaggi esclusivi come i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra inclusi gratuitamente. Gli Under 25 possono usufruire dell’Opzione Young, che aggiunge 50GB al mese senza costi aggiuntivi. In più, con TIM UnicaPower, chi unisce una linea fissa e fino a sei SIM mobili ottiene Giga illimitati in 5G Ultra.