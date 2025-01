Giusto l’altro giorno il colosso giapponese Sony aveva rivelato i nomi dei videogiochi che lasceranno a breve il catalogo messo a disposizione degli abbonati a PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già anticipato, l’azienda ha dunque fatto spazio per aggiungere altrettanti nuovi titoli. Nel corso delle ultime ore, in particolare, Sony ha rivelato proprio i nomi dei videogiochi che entreranno ufficialmente sul catalogo di questi servizi in abbonamento durante il mese di gennaio 2025.

Sony annuncia i videogiochi di gennaio per PlayStation Plus Extra e Premium

Nel corso delle ultime ore sono stati annunciati i nomi dei videogiochi che saranno presto disponibili per tutti gli abbonati ai servizi di PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. Come già accennato in apertura, infatti, qualche giorno fa l’azienda aveva rivelato i nomi dei videogiochi in uscita dal catalogo proprio per fare spazio ai nuovi titoli.

Questi ultimi, secondo quanto rivelato dall’azienda, saranno messi a disposizione degli utenti abbonati ai vari servizi a partire dalla giornata del prossimo 21 gennaio 2025. Nel complesso, questa volta il colosso giapponese Sony ha stupito con l’arrivo di ben 11 titoli di rilievo. Tra questi, spicca senza ombra di dubbio il noto videogioco appartenente alla saga del personaggio di Kratos, ovvero God of War Ragnarok.

PlayStation Plus Extra – videogiochi in arrivo a gennaio 2025

• God of War Ragnarök | sia su PS4 sia su PS5

• Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | sia su PS4 sia su PS5

• Atlas Fallen: Reign Of Sand | su PS5

• SD Gundam Battle Alliance | sia su PS4 sia su PS5

• Sayonara Wild Hearts | su PS4

• ANNO: Mutationem | sia su PS4 sia su PS5

• Orcs Must Die 3 | sia su PS4 sia su PS5

• Citizen Sleeper | sia su PS4 sia su PS5

• Poker Club | su PS4

PlayStation Plus Premium – videogiochi in arrivo a gennaio 2025

• Indiana Jones and the Staff of Kings | sia su PS4 sia su PS5

• Medievil II | sia su PS4 sia su PS5