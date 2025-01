La California sta affrontando un’altra crisi devastante. Los Angeles, in particolare, è al centro di una vera e propria catastrofe, definita una “devastazione totale” da chi vive e lavora nella zona. Gli incendi, che sembrano non dare tregua, hanno trasformato la città e i suoi dintorni in un inferno, con le fiamme che da giorni continuano a propagarsi senza sosta. Tutto è iniziato martedì 7 gennaio con il Palisades Fire, che ha divorato l’area residenziale di Pacific Palisades, a circa 30 chilometri dal centro di Los Angeles.

La California in fiamme, una devastazione che non risparmia nessuno

Il rogo è scoppiato in mattinata, intorno alle 10:30 (ora locale), costringendo all’evacuazione l’intero quartiere e spingendosi fino alla parte settentrionale di Santa Monica. I numeri sono impressionanti: 17 mila acri (circa 6.880 ettari) sono stati ridotti in cenere e più di mille edifici sono andati distrutti. Sempre martedì, un altro incendio, l’Eaton Fire, è scoppiato nella località di Altadena, a nord di Los Angeles, portando con sé ulteriore distruzione. Questo rogo ha già bruciato oltre 10 mila acri (circa 4.047 ettari), causando la morte di cinque persone e ferendone numerose altre.

Come se non bastasse, mercoledì sera le fiamme hanno raggiunto il cuore di Los Angeles, colpendo Hollywood. Il cosiddetto Sunset Fire ha obbligato oltre 50 mila persone ad abbandonare le proprie case, mettendo a rischio simboli iconici come la scritta di Hollywood e la Walk of Fame. Per fortuna, almeno in questo caso, l’estensione è ancora contenuta: circa 16 ettari.

Oltre a questi tre incendi principali, ce ne sono altri due, l’Hurst Fire e il Lidia Fire, che stanno lentamente venendo domati. Tuttavia, la situazione rimane drammatica. Il Jet Propulsion Laboratory (JPL), noto centro della NASA, ha dovuto chiudere temporaneamente per l’Eaton Fire, con dipendenti evacuati e molti che hanno perso le loro abitazioni.

Questi incendi non sono una sorpresa. La California è particolarmente vulnerabile per via della siccità, della vegetazione secca e dei venti di Santa Ana, che creano le condizioni ideali per la propagazione delle fiamme. Anche una piccola scintilla può trasformarsi in una tragedia, come dimostra la situazione attuale.