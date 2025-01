Il produttore tech Motorola ha da poco svelato in veste ufficiale sul mercato mobile ben due nuovi smartphone per questo inizio 2025. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi Moto G 2025 e Moto G Power 2025. Si tratta dunque di due upgrade rispetto ai modelli che abbiamo avuto modo di vedere in passato, con alcune nuove feature di rilievo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Motorola annuncia ufficialmente i nuovi Moto G 2025 e Moto G Power 2025

Il nuovo anno si è dunque aperto per il produttore tech Motorola con l’arrivo ufficiale di ben due nuovi smartphone. Come già accennato in apertura, il primo di questi è il nuovo Motorola Moto G 2025. Rispetto a quanto visto in passato, il nuovo modello presenta sul fronte un ampio display con una diagonale da ben 6.7 pollici e con una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Il tutto è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3. Per quanto riguarda le prestazioni, a bordo è presente uno dei soc a marchio Mediatek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 6300. L’autonomia è poi affidata ad una batteria da 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 33W. È poi presente la certificazione IP52 contro gli schizzi d’acqua. Passiamo ora ad analizzare le specifiche del fratello Motorola Moto G Power 2025.

Quest’ultimo condivide con il fratello la presenza del medesimo processore e la stessa batteria da 5000 mah. Anche qui è presente la ricarica rapida da 33W. Tuttavia, qui è anche presente il supporto alla ricarica wireless da 15W. Sul fronte, il display ha una diagonale pari a 6.8 pollici. Lo smartphone può inoltre vantare la presenza della certificazione di impermeabilità IP69.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Moto G 2025 e Moto G Power 2025 saranno inizialmente disponibili all’acquisto negli Stati Uniti ad un prezzo pari rispettivamente a circa 199 euro per il primo modello e circa 299 euro per il secondo modello.