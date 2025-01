Dacia Bigster: il SUV conquisterà anche gli automobilisti italiani?

Il Dacia Bigster si presenta come un futuro protagonista del segmento dei C-SUV. Il design robusto ed essenziale richiama uno stile pratico ma accattivante, perfetto per chi cerca un’auto versatile. Con una lunghezza di 4,57 metri e un passo di 2,7 metri, presenta spazi interni generosi comodi. Oltre alla grandezza in sé, ha anche un bagagliaio capiente spazioso da 667 litri. L’abitacolo del SUV Dacia Bigster è tecnologico e funzionale. Esso ospita un cruscotto digitale da 7 o 10 pollici. L’interno ha poi un sistema infotainment con schermo da 10,1 pollici. Il modello Bigster punta a coniugare praticità e comfort, risultando ideale per qualsiasi strada si voglia percorrere.

Motorizzazioni e prezzi allettanti per il SUV Dacia

La gamma motori è interamente elettrificata, con diverse opzioni create per accontentare ogni cliente. Il modello di punta, Dacia Bigster HYBRID 155, offre ben 155 CV grazie ad un sistema Full Hybrid avanzato, combinando un motore benzina da 1,8 litri con due unità elettriche e una batteria da 1,4 kWh. Chi preferisce una soluzione Mild Hybrid può scegliere tra il TCe 140 e il TCe 130 4×4. Entrambi i tipi presentano motore turbo a benzina da 1,2 litri. L’alimentazione bifuel GPL, disponibile dal prossimo mese di aprile, sarà poi l’alternativa più economica per chi vuole questo modello ed è attento al budget.

I prezzi partono da 24.800 euro, rendendo Bigster una delle opzioni più accessibili del segmento. Le versioni top di gamma, come Extreme e Journey, offrono dotazioni esclusive. Il modello Extreme si distingue per il tetto panoramico e gli interni resistenti, mentre il Journey punta sul comfort per i viaggiatori con portellone motorizzato e sedile regolabile elettricamente. Dacia Bigster è una proposta che unisce tecnologia, praticità e sostenibilità. Con l’arrivo previsto per la prossima primavera, è un’opzione da non perdere per chi cerca un SUV moderno e accessibile. Sarà il prossimo successo della casa rumena? Lo vedremo a conti fatti tra qualche mese, sta di fatto che l’auto ha caratteristiche parecchio interessanti.