Amazon: addio ad un servizio famoso e comodissimo

Gli utenti Amazon devono dire addio ad un servizio che è stato davvero comodo e che in molti hanno usato appieno. Si tratta di “Prime Prova prima, paga poi”, il quale terminerà ufficialmente il 31 gennaio 2025. Lanciato inizialmente nel 2018 negli Stati Uniti con il nome Amazon Wardrobe e successivamente in Italia dal 2021, è stato un’ottima soluzione. Gli utenti Prime infatti potevano ordinare abbigliamento e provarlo. Che sia un paio di scarpe, una giacca o degli accessori, tutto poteva essere prima provato e poi pagato. Era comodo per chi acquistava più cose per poi decidere cosa tenere e cosa restituire.

Le motivazioni dietro la chiusura da parte di Amazon

La decisione è stata confermata da Maxine Tagay, portavoce di Amazon, che ha spiegato come la chiusura sia dovuta alla limitata scalabilità del programma e all’adozione crescente di nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Tra gli strumenti citati ci sono:

Prova virtuale (Virtual Try-On) : consente di visualizzare scarpe 3D tramite la fotocamera dello smartphone;

: consente di visualizzare scarpe 3D tramite la fotocamera dello smartphone; Suggerimenti di taglia personalizzati : basati su modelli di intelligenza artificiale che analizzano le recensioni dei clienti;

: basati su modelli di intelligenza artificiale che analizzano le recensioni dei clienti; Tabelle taglie migliorate e highlights delle recensioni, per facilitare scelte più informate.

Questi strumenti, secondo Amazon, riducono la necessità di provare fisicamente i capi, rendendo obsoleto il servizio Prova prima, paga poi.

Come funzionava il servizio

Il programma consentiva agli utenti Prime di ordinare fino a sei articoli alla volta, tenerli per sette giorni e pagare solo quelli scelti, con la possibilità di restituire gratuitamente gli altri. Tuttavia, il gestione dei resi è diventata un elemento critico negli ultimi anni, con Amazon che ha cercato di ridurre il volume di prodotti restituiti per contenere i costi operativi.

Un passo verso l’ottimizzazione dei servizi

La chiusura di questo programma rientra nella strategia di contenimento dei costi avviata dal CEO Andy Jassy dal 2022. Negli ultimi due anni, Amazon ha eliminato diversi progetti sperimentali, tra cui:

Consegne ultraveloce in negozi fisici;

Una piattaforma di telemedicina;

Un dispositivo per videochiamate dedicato ai bambini.

Inoltre, Amazon ha ridotto il personale con oltre 27.000 licenziamenti per ottimizzare le risorse e focalizzarsi su soluzioni più innovative e sostenibili a lungo termine.