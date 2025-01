Very Mobile: 150 GB con il 5G praticamente gratis, ecco come averla

Tra tutti i gestori disponibili attualmente nel mondo della telefonia mobile ce ne sono alcuni che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio di favore. Certamente tra i più importanti del momento non poteva che esserci anche il nome di Very Mobile.

L’azienda sta passando praticamente tutti i giorni in pubblicità in TV e sono sempre di più le persone che si stanno interessando alle sue offerte. Anche oggi infatti c’è qualcosa di molto interessante, ovvero una proposta che è dedicata a tutti coloro che vogliono cambiare operatore beneficiando di tanti giga, minuti e messaggi ad un prezzo conveniente.

Cosa prevede l’offerta di Very Mobile per gli utenti

La promozione di Very Mobile garantisce un’ampia quantità di servizi a un prezzo fisso e senza sorprese. Nel dettaglio, l’offerta include:

150 GB di traffico dati in 5G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati verso tutti;

verso tutti; Prezzo di 5,99 € al mese, bloccato per sempre.

Due mesi in regalo per i nuovi clienti

Oltre al prezzo competitivo, Very Mobile offre anche 2 mesi gratuiti per chi decide di attivare la promozione entro la scadenza.

L’offerta non è per tutti ma solo per alcuni utenti. Very Mobile infatti la restringe solo a chi arriva da Iliad o da altri operatori virtuali. Per poterla attivare subito bisogna solo ed esclusivamente effettuare la portabilità del numero e completare l’operazione entro il 20 gennaio 2025, data di scadenza della promozione.

Very Mobile permette di attivare l’offerta in modo semplice e veloce, direttamente online o nei punti vendita. L’operatore è conosciuto per la sua trasparenza, con tariffe senza costi nascosti e opzioni chiare.

Beneficiando dunque di un prezzo così interessante e di così tanti contenuti, gli utenti che scelgono Very Mobile possono non avere dubbi. Stando a quanto riportato, sono moltissime le persone che stanno valutando tale soluzione, soprattutto in virtù dei due mesi gratis.