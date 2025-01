Very Mobile ha intensificato le sue iniziative promozionali. In tal modo l’operatore intende incentivare i propri clienti a provare la nuova opzione Very Full Speed 5G. Tale iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i clienti dell’operatore semivirtuale di sperimentare le potenzialità della rete di quinta generazione. Il tutto senza costi aggiuntivi. Almeno fino al 31 marzo 2025.

Very Mobile: le opzioni offerte dal 5G

L’operatore ha ufficialmente introdotto il supporto al 5G. Ciò a partire dal 25 novembre 2024. L’accesso alla rete di quinta generazione è incluso, gratis, per tutti i nuovi utenti. A patto che attivino offerte a partire da 5,99 euro al mese. Ciò è stato possibile con un’opzione che sarà valida fino al prossimo 20 gennaio. Dopo tale data, il 5G sarà incluso solo per le offerte con un costo pari o superiore a 9,99 euro mensile.

Per i clienti già attivi che non dispongono di offerte con 5G incluso, è possibile attivare l’opzione Very Full Speed 5G al costo standard di 0,99 euro al mese. Tale opzione offre il primo mese gratuito per la prima attivazione. L’opzione di Very Mobile si basa sull’affidabilità della connessione di WindTre. Un vantaggio da non sottovalutare. In assenza di copertura 5G, la velocità di navigazione passa al 4G.

L’iniziativa di Very Mobile non solo permette ai clienti di testare il servizio 5G senza impegno. Dimostra anche la volontà dell’operatore di offrire soluzioni flessibili e vantaggiose. Grazie a tale promozione, gli utenti possono valutare concretamente i benefici della connettività di nuova generazione. Per poi decidere, con calma, se mantenere l’opzione a pagamento dopo la scadenza del periodo gratuito.

La promozione Very Full Speed 5G rappresenta un’occasione ideale per sperimentare le alte prestazioni della rete di quinta generazione. Inoltre, tale opzione, insieme alle offerte presentate, consolida la posizione di Very Mobile come operatore competitivo e orientato all’innovazione. Tutto all’interno del variegato mercato delle telecomunicazioni.