iPhone 17 Air sarà il più sottile di sempre, ecco perché sarà importantissimo

L’intento di Apple a settembre 2025 è quello di sorprendere la concorrenza e gli stessi utenti, lanciando uno smartphone mai visto prima. L’azienda di Cupertino infatti, secondo quanto si vocifera, è in procinto di realizzare il suo primo iPhone supersottile, il modello 17 Air. Questo prodotto dovrebbe avere uno spessore tra i 5,5 e i 6,5 mm, davvero qualcosa di incredibile. Inoltre, come recitano le notizie arrivate durante la giornata di ieri sul web, si potrebbe trattare di viatico fondamentale per la realizzazione dei primi modelli foldable.

iPhone 17 Air: un design sottile che anticipa i pieghevoli

Il design ultrasottile non sarebbe solo una scelta estetica, ma un test per nuove tecnologie hardware. Apple potrebbe utilizzare l’iPhone 17 Air per sperimentare materiali e soluzioni che prepareranno il terreno per futuri dispositivi pieghevoli. La leggerezza e la sottigliezza, tratti distintivi della gamma Air, sono stati già ampiamente apprezzati con il MacBook Air e l’iPad Air, successi consolidati della casa californiana.

Hardware all’avanguardia e nuovo modem 5G

Oltre al design, l’iPhone 17 Air potrebbe integrare per la prima volta un modem 5G sviluppato internamente da Apple, segnando un distacco dalla dipendenza dai fornitori esterni. Questa scelta mirerebbe a migliorare l’efficienza del dispositivo e la qualità della connessione. Si parla anche della possibile introduzione del chip Proxima, una soluzione proprietaria che combinerebbe connettività Wi-Fi e Bluetooth avanzata.

Questo prodotto non sarà un Pro, ma lo precederà. Sarà infatti più performante del modello base e sostituirà con ampia probabilità il modello Plus. Il suo schermo sarà un OLED da 6,6 pollici a 120Hz, tra i top sul mercato.

Il comparto fotografico sarà basato su un sensore principale da 48 MP, mentre la fotocamera per i selfie avrà un sensore da 24 MP. Potrebbe inoltre essere la prima volta sul mercato europeo di un iPhone senza carrellino per la SIM fisica. Per terminare, ci sarà un processore A19 con 8GB di RAM, pensati per supportare al meglio le funzionalità di intelligenza artificiale.