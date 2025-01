Il gruppo di sviluppatori di Google ha annunciato nelle precedenti ore di avere avviato il rilascio di un aggiornamento per la versione desktop di Google Drive, introducendo il supporto ad una funzionalità particolarmente attesa.

Secondo quanto è stato reso noto attraverso un post sul blog ufficiale, infatti, la nuova versione di Google Drive per Windows e Mac porta con sé il supporto agli upload differenziali: ciò significa che, nel momento in cui vengono modificati file di grandi dimensioni, il servizio del colosso di Mountain View caricherà ora solo le parti del file che sono state modificate. Insomma, delle modifiche che cambiano sensibilmente il tutto, andiamo, però, nello specifico:

Ecco ciò che sappiamo nello specifico

Il team di Google ci tiene a mettere in evidenza che questa novità dovrebbe garantire agli utenti sincronizzazioni di Google Drive molto più rapide, in quanto dovranno caricarsi solo piccole parti dei file.

Ad ogni modo, però, purtroppo il colosso statunitense non ha precisato cosa deve intendersi per “file di grandi dimensioni” ma è probabile che sia stato impostato un limite determinato, superato il quale la nuova funzionalità si attiva in modo automatico.

Questa novità, chiaramente, è già stata implementata per tutti gli utenti Google Drive con account Google Workspace, Workspace Individual e account Google personale.

Ma andando più nello specifico, gli upload differenziali non sono l’unica importante novità del 2025 per Google Drive, in quanto nei giorni scorsi è stato introdotto il supporto di Google Gemini ai file PDF, grazie al quale gli utenti potranno avere una migliore interazione con l’assistente IA del colosso di Mountain View su questo tipo di documenti, con la possibilità oltretutto di avere riassunti sul contenuto o apportare delle modifiche.

In sostanza, Google ci tiene a garantire agli utenti un servizio sempre più moderno e accattivante. Un’interfaccia nuova, futuribile e Google inizia il nuovo anno solare nella miglior maniera possibile.