Google ha iniziato a distribuire un aggiornamento software per affrontare un problema che sta interessando i Pixel 4a. Diversi utenti hanno segnalato un calo drastico dell’autonomia della batteria dopo gli ultimi aggiornamenti di sistema. Questo nuovo update mira a correggere il consumo anomalo, ripristinando le prestazioni energetiche del dispositivo.

Il problema riscontrato dagli utenti

Secondo le testimonianze degli utenti, il Pixel 4a ha iniziato a mostrare una riduzione significativa della durata della batteria, con un consumo elevato anche in modalità standby. Le indagini hanno indicato che il problema potrebbe essere legato a processi in background attivati erroneamente da un aggiornamento recente, che portano a un utilizzo eccessivo del processore.

Tra le app segnalate come responsabili del consumo anomalo figurano Google Play Services e alcune funzioni di sincronizzazione automatica. Il nuovo aggiornamento software, già in fase di rollout globale, include:

Ottimizzazioni per la gestione energetica , mirate a ridurre il carico di lavoro dei processi in background.

, mirate a ridurre il carico di lavoro dei processi in background. Correzioni per Google Play Services , che hanno causato il problema di drenaggio della batteria.

, che hanno causato il problema di drenaggio della batteria. Miglioramenti generali delle prestazioni, per garantire una maggiore fluidità nell’utilizzo quotidiano.

Gli utenti possono installare l’aggiornamento accedendo a Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema e verificando la disponibilità dell’update.

Google raccomanda agli utenti di installare tempestivamente l’aggiornamento per risolvere il problema. Inoltre, gli utenti possono adottare alcune misure temporanee per migliorare l’autonomia, come:

Limitare le app che utilizzano la sincronizzazione in background.

Disattivare funzionalità come il GPS e il Bluetooth quando non sono necessarie.

Ridurre la luminosità dello schermo e attivare il risparmio energetico.

La tempestiva distribuzione di questo aggiornamento dimostra l’impegno di Google nel risolvere i problemi dei suoi dispositivi, anche per modelli meno recenti come il Pixel 4a. Questo approccio rafforza la fiducia degli utenti nei confronti del supporto software offerto dall’azienda.

Il Pixel 4a, nonostante sia stato lanciato nel 2020, rimane uno smartphone molto apprezzato per il rapporto qualità-prezzo e il supporto continuativo agli aggiornamenti, elemento distintivo della gamma Pixel.