Dal 9 gennaio 2024 ci saranno grandi novità per chi usa i bonifici istantanei. Fino a oggi, solo poche banche, appena 2 su 10, li offrivano gratuitamente, mentre la maggior parte applicava costi extra che potevano superare i 2 euro per operazione. Con le nuove regole europee, però, cambierà tutto: i bonifici istantanei costeranno quanto quelli ordinari, senza sovrapprezzi, e tutte le banche saranno obbligate ad accettarli.

Niente più costi extra per i bonifici istantanei

Ma non è finita qui. Dal 9 ottobre 2025, le banche dovranno anche mettere a disposizione dei loro clienti il servizio di bonifico istantaneo, rendendolo un’opzione standard per chiunque. Questo cambiamento punta a rendere i trasferimenti di denaro in tempo reale più accessibili a tutti, sia per le persone comuni che per le imprese.

Perché tutto questo è importante? Beh, un bonifico istantaneo è davvero comodo: si può fare a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche nei weekend e nei festivi. Niente più attese di giorni o orari limitati come con i bonifici ordinari. Questo significa che puoi pagare qualcosa al volo, acquistare in un negozio o saldare un conto in modo rapido e senza complicazioni. Le imprese, poi, avranno il vantaggio di ricevere i pagamenti subito, senza dover aspettare che vengano elaborati.

Ovviamente, quando si parla di denaro, la sicurezza è fondamentale. Le nuove regole prevedono che le banche e i fornitori di servizi di pagamento adottino misure speciali per evitare frodi e garantire che i soldi arrivino al destinatario giusto. Per esempio, sarà possibile impostare un limite massimo per gli importi dei bonifici istantanei, così da avere un ulteriore livello di protezione.

Insomma, i bonifici istantanei si preparano a diventare una soluzione sempre più diffusa e pratica, rendendo i trasferimenti di denaro più semplici e veloci per tutti. Meno attese, più comodità e, soprattutto, niente costi extra.