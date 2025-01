Durante il CES, per il settore delle schede grafiche, sono due le aziende protagoniste. Si tratta di NVIDIA e AMD. Entrambe le aziende hanno presentato dispositivi particolarmente interessanti. NVIDIA ha sorpreso con la nuova gamma di GPU. Ovvero le RTX50. AMD, invece, ha presentato la Radeon RX9070. Insieme alla 9070XT. Entrambe promettono un’esperienza gaming di alto livello.

AMD: dettagli sulle sue nuove schede grafiche

Il debutto delle Radeon RX 9070 e 9070 XT è previsto per la fine di gennaio. In attesa di informazioni ufficiali su prezzi e specifiche complete, emergono le prime impressioni. Quest’ultime arrivano grazie ai test preliminari. IGN ha avuto l’opportunità di provare la Radeon RX 9070. Ciò utilizzando il benchmark integrato di Call of Duty: Black Ops 6. I risultati sono incoraggianti. La scheda ha raggiunto una media di 99 fps in risoluzione 4K nativa. Ciò senza ricorrere a tecnologie di upscaling. Tale dato è ancora più significativo considerando che i driver utilizzati erano in versione alpha. Suggerendo ulteriori margini di miglioramento con il rilascio ufficiale.

Tali dettagli collocano la Radeon RX 9070 di AMD in una posizione interessante. Comparabile alla NVIDIA RTX 4080 Super. Resta da vedere se la RX 9070 riuscirà a competere direttamente con la nuova RTX 5070. Quest’ultima, si prevede possa eguagliare le prestazioni della RTX 4090. Ciò sfruttando appieno le tecnologie proprietarie NVIDIA.

Un elemento chiave per il successo della nuova Radeon sarà la tecnologia FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Il suo impatto sulle prestazioni complessive deve ancora essere valutato. Finora, è confermata la presenza di 16 GB di VRAM sulla RX 9070. Ulteriori dettagli tecnici potrebbero arrivare durante le prossime settimane.

Determinante sarà anche la politica di pricing adottata da AMD. Se il prezzo sarà competitivo rispetto alla RTX 5070, la Radeon RX 9070 potrebbe conquistare un’ampia sezione di mercato. La scheda NVIDIA debutterà a 549 dollari (659 euro in Europa). In un settore in continua evoluzione, la strategia di AMD nel bilanciare prestazioni e costo sarà cruciale.