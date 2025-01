TIM porta nuove offerte: ecco le POWER del 2025 fino a 300 GB in 5G

TIM ha lanciato tre nuove offerte mobili pensate per chi desidera tanti giga, minuti e messaggi a prezzi competitivi. Le promozioni Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy offrono diversi pacchetti di dati con un costo fisso mensile e il primo mese gratuito. Soluzioni di questo genere possono aiutare gli utenti a beccare più soluzioni in una, optando dunque per la qualità innanzitutto ma anche per la quantità e per la convenienza.

TIM vuole rispondere alla concorrenza con le sue super offerte e questa volta scende anche con il prezzo, proprio come mostrano le Power.

Questa è la nuova Power 300 di TIM con il 5G attivo

La Power Special è l’offerta più ricca e completa del pacchetto TIM, perfetta per chi desidera navigare senza limiti. Include:

300 GB di traffico dati in 5G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati per chiamare tutti;

per chiamare tutti; 200 SMS ;

; Prezzo mensile di 9,99 € ;

; Primo mese gratuito.

Power Iron: ecco150 GB in 4G ogni mese a soli 6,99 €

La Power Iron è la soluzione più economica, ideale per chi vuole risparmiare mantenendo comunque un buon pacchetto di dati:

150 GB di traffico dati in 4G ;

di traffico dati in ; Minuti illimitati ;

; 200 SMS inclusi;

inclusi; Prezzo di 6,99 € al mese ;

; Primo mese gratuito.

Power Supreme Easy: 200 GB a 7,99 €

Un equilibrio tra costo e quantità di giga:

200 GB in 4G ;

in ; Minuti illimitati ;

; 200 SMS ;

; Prezzo mensile di 7,99 € ;

; Primo mese gratuito.

Le offerte TIM Power sono riservate esclusivamente a chi passa a TIM da Iliad e operatori virtuali come ho., PosteMobile e altri. L’obiettivo è infatti quello di fronteggiare le realtà più forti del momento, che sono proprio Iliad e i gestori virtuali.

Perché scegliere TIM Power conviene agli utenti

Oltre ai prezzi competitivi e al primo mese gratis, TIM offre una rete affidabile e veloce, con ampie coperture in 4G e 5G. Queste offerte rappresentano un’ottima scelta per chi cerca tanti giga e un piano chiaro senza vincoli nascosti.