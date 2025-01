Nubia Music 2 è il nuovo smartphone economico di ZTE pensato per gli appassionati di musica, combinando praticità e funzionalità audio avanzate. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di trasformarsi in una piccola cassa portatile, ideale per ascoltare le proprie canzoni preferite in ogni momento.

Nubia Music 2, per chi ama la musica

Il design riprende quello della generazione precedente, ma il vero punto di forza è rappresentato dal sistema audio. Dotato di tre altoparlanti con tecnologia DTS:X Ultra e supporto per l’audio spaziale, il dispositivo è in grado di offrire un volume massimo di 96 dB. Questo lo rende un’opzione interessante per chi cerca uno smartphone che vada oltre le funzionalità tradizionali e includa una qualità sonora notevole.

Il Nubia Music 2 presenta un display LCD da 6,7 pollici con risoluzione HD+ e un refresh rate a 120 Hz, garantendo una buona esperienza visiva per chi utilizza lo smartphone per contenuti multimediali. Al cuore del dispositivo troviamo un processore Unisoc T7200, presumibilmente una versione rinominata dell’Unisoc T606, che promette prestazioni adeguate per la fascia economica. A questo si aggiungono 4 GB di RAM, espandibili virtualmente di altri 4 GB, e 128 GB di memoria interna, sufficienti per archiviare musica, foto e applicazioni.

Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 e una fotocamera frontale da 5 megapixel, adatta per selfie e videochiamate. Sul lato della connettività, il dispositivo supporta Bluetooth 5.2, NFC e integra un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali. La batteria da 5.000 mAh, con ricarica a 10 W, assicura una buona autonomia.

Il sistema operativo preinstallato è Android 14, arricchito da funzioni basate sull’intelligenza artificiale, come AI Photo Search e AI Magic Editor, che migliorano l’esperienza utente. Disponibile al momento solo in Malesia, in due colorazioni (Melody Wave e Pop Art), Nubia Music 2 ha un prezzo di circa 80 euro al cambio. Non resta che attendere novità sull’eventuale arrivo in Europa.