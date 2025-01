Valve ha ufficialmente smentito le voci che indicavano l’uso del nuovo processore AMD Ryzen Z2 nella prossima generazione di Steam Deck. Il designer Pierre-Loup Griffais ha chiarito che Valve non ha attualmente piani per implementare questa APU specifica, contrariamente a quanto ipotizzato da diversi analisti e appassionati.

La posizione di Valve

In un’intervista recente, Griffais ha spiegato che, pur collaborando strettamente con AMD per l’ottimizzazione delle APU destinate a Steam Deck, il Ryzen Z2 non è stato considerato per la nuova versione del dispositivo. Valve continua a concentrarsi sull’attuale generazione di Steam Deck, lavorando su aggiornamenti software e miglioramenti prestazionali.

L’azienda ha ribadito che qualsiasi nuova iterazione hardware di Steam Deck sarà attentamente studiata per offrire il miglior equilibrio tra prestazioni, autonomia e costo, in linea con la filosofia del prodotto.

Il Ryzen Z2 è una APU progettata specificamente per dispositivi portatili da gaming e offre miglioramenti significativi rispetto alla generazione precedente, tra cui:

Architettura basata su Zen 4 per i core CPU e RDNA 3 per la GPU.

per i core CPU e RDNA 3 per la GPU. Consumi energetici ottimizzati , ideali per dispositivi portatili.

, ideali per dispositivi portatili. Supporto per memoria LPDDR5X, che garantisce velocità e efficienza superiori.

Nonostante le sue potenzialità, la compagnia sembra intenzionata a mantenere un approccio conservativo per Steam Deck, preferendo soluzioni tecniche più collaudate o personalizzate.

Valve ha sottolineato che l’attuale generazione di Steam Deck continuerà a ricevere supporto e miglioramenti. Gli aggiornamenti software si concentrano sull’ottimizzazione delle prestazioni, sulla compatibilità dei giochi e sull’efficienza energetica.

Per quanto riguarda una possibile Steam Deck 2, l’azienda rimane cauta, affermando che non ci saranno cambiamenti hardware significativi fino a quando non saranno disponibili tecnologie capaci di offrire un salto generazionale concreto senza compromettere autonomia e accessibilità economica.

Sebbene Valve abbia escluso l’uso del Ryzen Z2, il processore potrebbe comunque trovare spazio in altri dispositivi portatili di produttori concorrenti. Il mercato dei dispositivi gaming portatili è in rapida espansione e sempre più aziende stanno cercando di proporre alternative competitive a Steam Deck, sfruttando tecnologie all’avanguardia come quella di AMD.