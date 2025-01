L’attesa per l’arrivo dei nuovi Galaxy S25 Ultra di Samsung è sempre più trepidante. Quest’ultima è alimentata dalle continue indiscrezioni che emergono in rete. Le ultime rivelazioni confermano e arricchiscono ulteriormente il quadro delle specifiche tecniche del nuovo flagship. Promettendo un dispositivo all’avanguardia sotto ogni aspetto.

Galaxy S25 Ultra: le possibili caratteristiche tecniche

Una delle novità più interessanti riguarda la memoria. Le configurazioni, secondo quanto emerso, offriranno diverse opzioni. La prima è da 12GB di RAM. Con 256GB di memoria. Ci sarà poi la versione da 16GB di RAM. Accompagnata da 512GB di spazio di archiviazione. Ed infine un’imponente modello da 16 GB di RAM con 1 TB di storage. Suddetta varietà posiziona il Galaxy S25 Ultra tra i dispositivi più potenti e versatili.

Il nuovo smartphone di Samsung sembra leggermente più compatto e leggero. Si parla di dimensioni pari a 162,8x77,6x8,2 mm. Mentre il peso è di 219 grammi. Ciò si traduce in una maggiore maneggevolezza senza compromettere la robustezza. Quest’ultima è garantita dal vetro protettivo Corning Gorilla Glass Armor di seconda generazione.

Lo schermo è un AMOLED LTPO da 6,86pollici. Con risoluzione Quad HD e frequenza di aggiornamento dinamica da 1 a 120 Hz. Al centro del dispositivo ci sarà il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nanometri. Con una CPU octa-core da 4,32 GHz. Affiancata da una GPU Adreno da 1,1 GHz. Quest’ultime garantiranno prestazioni elevate e consumi energetici ottimizzati.

Sul fronte fotografico, il Galaxy S25 Ultra introduce miglioramenti importanti. In particolare, per la qualità dei video in condizioni di scarsa illuminazione. In generale, il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 200 MP. Insieme ad un’ultra wide da 50 MP. Infine, comprende un teleobiettivo a periscopio da 50 MP e uno classico da 10 MP. Mentre quella frontale è da 12 MP.

La batteria è da 5.000 mAh. Quest’ultima supporterà la ricarica cablata a 45 W. A cui si aggiunge la ricarica wireless a 25W. Il sistema operativo sarà One UI 7. Quest’ultimo si baserà su Android 15. Il Samsung Galaxy S25 Ultra, con tali possibili caratteristiche, si preannuncia particolarmente interessante. Non resta che attendere il suo arrivo sul mercato per ottenere le dovute conferme.