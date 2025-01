Dacia Bigster arriva per rivoluzionare il segmento dei C-SUV anche in Italia. Gli interni colpiscono per la semplicità e la funzionalità. Il pannello digitale da 7 o 10 pollici, a seconda degli allestimenti, e il display infotainment da 10,1 pollici garantiscono tecnologia moderna e intuitiva. La qualità costruttiva si abbina a dettagli pratici e robusti, ideali per chi cerca un’auto versatile. Con una lunghezza di 4,57 metri, una larghezza di 1,81 metri e un’altezza di 1,71 metri, il SUV si presenta con proporzioni allettanti oltre che uno stile ben deciso. Il bagagliaio, con una capacità di 667 litri, assicura spazio per ogni esigenza.

La nuova Dacia Bigster è anche più sicura. È dotata di sistemi avanzati come frenata automatica di emergenza, avviso di uscita di corsia e monitoraggio dell’angolo cieco. Sul fronte della connettività, tutte le versioni offrono compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Inoltre, grazie al sistema YouClip, la praticità raggiunge un nuovo livello, con soluzioni per organizzare al top lo spazio interno.

Motori elettrificati e allestimenti Dacia

La gamma motori della Dacia Bigster è interamente elettrificata. La versione Hybrid 155 rappresenta l’avanguardia con un motore benzina 1.8 litri e due motori elettrici. Questa combinazione offre 155 CV e consumi ottimizzati. Per chi cerca praticità, il TCe 140 Mild-Hybrid con motore 1.2 turbo da 140 CV garantisce efficienza. Non manca l’opzione GPL, perfetta per ridurre i costi di gestione. Gli amanti dell’avventura possono invece puntare sul TCe 130 4×4, con trazione integrale e potenza di 130 CV. La Dacia Bigster è proposta in quattro allestimenti. L’essenziale Essential è perfetto per chi punta al rapporto qualità-prezzo. Le versioni Extreme e Journey, invece, offrono dotazioni esclusive per chi cerca comfort e versatilità. I prezzi partono da 24.800 euro, rendendo la Bigster competitiva e accessibile.

Perché scegliere la Dacia Bigster? È spaziosa, tecnologica ed economicamente vantaggiosa. Con le sue motorizzazioni elettrificate e le opzioni personalizzabili, promette di soddisfare ogni esigenza. L’arrivo nelle concessionarie è previsto per la prossima primavera, ma l’attesa sarà ben ripagata. Dacia, con Bigster, segna un passo importante verso il futuro del SUV.