LG ha presentato al CES 2025 una nuova soundbar che promette di offrire delle qualità audio superiori rispetto a quelle classiche. Questo dispositivo è stato chiamato LG S20A che viene presentata con un design compatto e di piccole dimensioni. La soundbar andrà a migliorare l’ audio che normalmente sentiremmo in TV per aumentarne la qualità. Si tratta comunque di un dispositivo molto interessante se pensiamo alle tante tecnologie che l’ azienda sta cercando di portare avanti in merito alla qualità dell’ audio.

Anche se la potenza è di 50W ci sarà un miglioramento nel suono e nella precisione delle varie tonalità di bassi e alti. L’ intenzione di partenza è proprio quella di riprodurre in modo quasi realistico il contenuto multimediale per coinvolgere di più gli spettatori. Con questa soundbar si potrà garantire una qualità di suono migliore con un design migliorato e pratico. Anche se le dimensioni sono piuttosto ridotte, dovrebbe comunque offrire un suono adeguato alle varie tonalità del contenuto.

LG, ecco alcune caratteristiche della soundbar

La S20A avrà un sistema integrato sviluppato proprio da LG chiamato AI Sound Pro che integra l’ intelligenza artificiale per calibrare il suono a seconda del contenuto. Inoltre ci sarà anche un’ equalizzatore per gestire i toni alti, medi e bassi. Nella nuovo dispositivo non sarà presente un subwoofer esterno perché LG ha già integrato i driver nella soundbar. La S20A è stata progettata per essere associata al meglio con i televisori LG ma si può tranquillamente adattare a qualunque marchio. Grazie alla nuova interfaccia chiamata Wow Interface è possibile controllare direttamente dal televisore le importazioni audio. Il nuovo dispositivo garantirà un audio molto realistico e dettagliato in modo da avere una qualità superiore senza avere un dispositivo troppo ingombrante.

Ancora non sono state pubblicate le date della sua uscita sul mercato e tantomeno il prezzo di vendita per cui bisognerà aspettare ancora un po’ per averlo.