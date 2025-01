Durante il CES 2025 è stato presentato un annuncio rivoluzionato per il panorama tecnologico. Il Forum HDMI ha annunciato il rilascio di una nuova specifica. Si tratta di HDMI 2.2 e rappresenta una promessa di innovazione. Suddetta novità, infatti, punta a ridefinire l’esperienza di visione e ascolto. HDMI 2.2 introduce miglioramenti importanti. Soprattutto per la larghezza di banda e funzionalità avanzate. Tale evoluzione è destinata a supportare le tecnologie più esigenti.

HDMI 2.2.: ecco cosa aspettarsi

Il centro della novità risiede nell’incremento della larghezza di banda. Quest’ultima raggiunge ora i 96 Gbps. Un valore mai visto prima nel settore. Con il nuovo cavo “Ultra96“, l’HDMI 2.2 supporta risoluzioni e frequenze di aggiornamento importanti. Come 4K a 480Hz, 8K a 240Hz, e persino 10K a 120Hz. Tali standard aprono le porte a un realismo visivo senza precedenti. Con immagini fluide e dettagliate che soddisferanno le esigenze di giocatori, professionisti del video e appassionati.

Un’altra grande innovazione è il Latency Indication Protocol (LIP). Tale protocollo promette di risolvere uno dei problemi più fastidiosi per gli utenti. Ovvero la mancata sincronizzazione tra audio e video. In particolare, nei sistemi home theater complessi con soundbar e ricevitori A/V. Il LIP garantisce una perfetta armonia tra suono e immagine. HDMI 2.2 non si limita a migliorare l’esperienza visiva, ma eleva anche quella sonora. Offrendo una sincronizzazione precisa che migliora ogni dettaglio dell’intrattenimento domestico.

Un aspetto cruciale è anche l’introduzione di un’etichettatura anti-contraffazione sui cavi Ultra96. Suddetta misura aiuterà i consumatori a distinguere i prodotti autentici da quelli contraffatti. Assicurando la qualità e la compatibilità necessarie per sfruttare al massimo le nuove funzionalità. La specifica HDMI 2.2 sarà disponibile per i produttori a partire dalla prima metà del 2025. Anche se ci vorrà tempo prima che la tecnologia diventi lo standard, il suo arrivo segna un passo importante. HDMI 2.2 non è solo un importante aggiornamento per il settore. Rappresenta una nuova visione per il futuro della connettività audiovisiva.