La competizione tra Microsoft e Google nel settore dei motori di ricerca continua a intensificarsi. Ciò sta portando alla luce strategie sempre più sofisticate e controverse. A tal proposito, una recente iniziativa di Microsoft per promuovere Bing ha fatto discutere. Cercando “Google” su Bing senza essere loggati, gli utenti vengono accolti da una pagina che replica l’aspetto della homepage del motore di ricerca di Mountain View. Tale approccio, apparentemente innocuo, nasconde in realtà una mossa calcolata per trattenere gli utenti su Bing. La tattica è stata interpretata da molti come un tentativo di sfruttare i momenti di vulnerabilità degli utenti. Come durante la configurazione iniziale di un nuovo PC. In suddetti momento, infatti, Microsoft Edge è il browser predefinito e Bing il motore di ricerca principale.

La nuova strategia di Microsoft

Mostrando un’interfaccia familiare, si punta a ridurre la probabilità che gli utenti cambino subito motore di ricerca. In tal modo vengono spinti ad utilizzare Bing. Una strategia che ha sollevato diverse critiche. Parisa Tabriz, una delle principali figure di Google, ha sottolineato come tale tattica si inserisca in un pattern consolidato di Microsoft. Secondo quanto riportato, l’azienda da anni adotta metodi definiti “aggressivi” per promuovere i propri prodotti.

A tal proposito, non è la prima volta che Microsoft utilizza pratiche simili. In passato, ha inserito messaggi sui siti di download di Chrome per scoraggiare gli utenti. Ciò implementato notifiche intrusive che mettono in cattiva luce i servizi di Google. Anche l’azienda di Mountain View utilizza strategie di promozione per incentivare l’uso di Chrome. Eppure, sembra che il livello di intervento di Microsoft appare più invasivo.

Tale dinamiche sollevano questioni etiche fondamentali sul rapporto tra grandi aziende tecnologiche e utenti. La libertà di scelta sembra essere messa in discussione da tattiche progettate per indirizzare le preferenze. Mentre la battaglia tra Microsoft e Google si fa sempre più serrata, a pagarne il prezzo sono spesso gli utenti.