Google sta testando una nuova funzionalità per Google Wallet, che consentirà agli utenti di avviare rapidamente l’app tramite un doppio tap sul pulsante di accensione. Questa novità è stata individuata nella seconda beta di Android 15, attualmente in fase di sviluppo, e punta a semplificare ulteriormente i pagamenti contactless e la gestione di carte e biglietti digitali.

Un accesso più rapido e intuitivo ai pagamenti

Il doppio tap sul pulsante di accensione permetterà di aprire immediatamente Google Wallet, riducendo i tempi necessari per accedere all’app rispetto ai metodi tradizionali. Gli utenti non dovranno più cercare manualmente l’app nella schermata principale o utilizzare altre scorciatoie.

Questa funzione si rivela particolarmente utile in situazioni in cui è necessario effettuare pagamenti rapidi, come nei mezzi pubblici o nei negozi. Inoltre, il nuovo sistema mantiene la compatibilità con il tap-to-pay, consentendo di avvicinare direttamente il telefono al terminale per completare la transazione.

Una volta abilitata, la funzione sarà accessibile tramite le impostazioni di Android 15, nella sezione dedicata alle scorciatoie per il pulsante di accensione. Gli utenti potranno configurare il doppio tap per avviare Google Wallet e accedere alle loro carte di credito, carte fedeltà o biglietti salvati nell’app.

La funzione è progettata per essere sicura, richiedendo l’autenticazione tramite impronta digitale, PIN o riconoscimento facciale prima di completare un pagamento, per garantire che l’accesso sia riservato al proprietario del dispositivo.

Google ha implementato questa nuova scorciatoia tenendo conto della sicurezza. Il doppio tap non sbloccherà direttamente l’app per i pagamenti, ma porterà l’utente a una schermata protetta, riducendo il rischio di accessi non autorizzati.

La funzionalità sarà inizialmente disponibile su dispositivi Pixel aggiornati ad Android 15, ma è probabile che venga estesa ad altri dispositivi Android nei mesi successivi. Google Wallet rimane compatibile con una vasta gamma di telefoni e smartwatch, rendendolo una soluzione universale per i pagamenti digitali.

Con questa novità, Google punta a rendere Wallet ancora più competitivo rispetto ai servizi rivali, come Apple Pay e Samsung Pay, che offrono già metodi di accesso rapido simili. L’obiettivo è migliorare l’usabilità e l’esperienza utente, rendendo i pagamenti digitali più semplici e immediati. La funzione potrebbe essere rilasciata ufficialmente con l’arrivo della versione stabile di Android 15, attesa per la seconda metà del 2025.