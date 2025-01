HMD Global ha annunciato un nuovo dispositivo rivoluzionario: OffGrid, uno smartphone progettato per operare in condizioni estreme, combinando il meglio di Android e iOS con la possibilità di comunicazioni satellitari. Questo modello rappresenta una novità assoluta nel panorama degli smartphone, puntando a soddisfare le esigenze di utenti professionisti e avventurieri.

Un dispositivo ibrido con doppio sistema operativo

La caratteristica più innovativa dell’HMD OffGrid è la capacità di supportare sia iOS che Android. Gli utenti potranno scegliere quale sistema operativo utilizzare durante la configurazione iniziale, rendendo il dispositivo estremamente versatile.

La funzione è resa possibile grazie a un’architettura hardware unica, che integra un chip dual-boot sviluppato in collaborazione con aziende leader del settore. Questo approccio permette a OffGrid di adattarsi a diverse necessità, come l’uso di applicazioni specifiche o la compatibilità con ecosistemi differenti.

OffGrid si distingue anche per la sua connessione satellitare nativa, che consente agli utenti di comunicare in aree prive di copertura cellulare. La tecnologia sfrutta reti satellitari avanzate per garantire messaggi di testo, chiamate vocali e persino connettività dati di base in condizioni estreme.

Questa funzionalità è particolarmente utile per chi lavora in zone remote, come ricercatori, esploratori o operatori di emergenza, ma anche per viaggiatori e appassionati di outdoor.

Il dispositivo è dotato di specifiche premium per garantire prestazioni elevate in ogni situazione:

Display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e protezione Gorilla Glass Victus.

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Batteria da 5.500 mAh, con ricarica rapida a 65 W e supporto alla ricarica wireless.

Certificazione IP68 per resistenza a polvere, acqua e temperature estreme.

Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 MP con ottica Zeiss, una lente ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera frontale da 16 MP, ideale per catturare immagini anche in condizioni difficili.

OffGrid è stato progettato per resistere agli ambienti più estremi, con una scocca in materiali rinforzati e un design ergonomico che facilita l’utilizzo anche con i guanti. Tra le funzionalità aggiuntive spiccano:

Modalità di risparmio energetico intelligente, per prolungare l’autonomia in situazioni critiche.

Strumenti integrati per la navigazione e il soccorso, come una bussola digitale e una funzione SOS via satellite.

HMD OffGrid sarà disponibile a partire dalla metà del 2025 in mercati selezionati. Il prezzo di partenza è fissato intorno ai 1.200 euro, posizionandolo nella fascia alta del mercato, in linea con i dispositivi premium dedicati a usi professionali.