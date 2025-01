CoopVoce lancia EVO 200, un’offerta che promette di soddisfare le esigenze di connettività senza gravare sul portafoglio. Con 200 GB di traffico dati mensile sulla rete 4G alla massima velocità disponibile, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti, il tutto a soli 9,90 euro al mese, questa proposta si distingue per la semplicità e la convenienza. Un aspetto particolarmente interessante è che il prezzo rimarrà invariato nel tempo, mantenendo un impegno verso la trasparenza e la fidelizzazione dei clienti.

La nuova, imperdibile offerta EVO 200 di CoopVoce

L’attivazione è facile e flessibile: gli interessati possono richiedere la nuova SIM direttamente online, con la possibilità di riceverla comodamente a casa o di ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop. Optando per la consegna a domicilio, il costo di attivazione, comprensivo di spedizione e attivazione dell’offerta, è di 10 euro. Per chi preferisce ritirare la SIM in negozio, il costo è lo stesso, rendendo entrambe le opzioni ugualmente vantaggiose. Anche i clienti già attivi su CoopVoce possono passare a EVO 200 con una spesa una tantum di 9,90 euro.

Oltre ai gigabyte e alla copertura voce e SMS, l’offerta include servizi aggiuntivi come la possibilità di utilizzare l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, il servizio “LoSai di Coop” per le chiamate perse, e un’assistenza sempre a portata di mano tramite app e chat. Per garantire ulteriore sicurezza, i numeri a sovrapprezzo sono bloccati di default.

EVO 200 si distingue anche per l’assenza di vincoli contrattuali o costi extra nascosti, un elemento che sottolinea la trasparenza del brand. Inoltre, i clienti Coop possono accumulare ricariche facendo la spesa, un modo innovativo per risparmiare ulteriormente.

L’attivazione richiede lo SPID, segno di un processo semplice ma sicuro, in linea con le norme digitali. Con queste caratteristiche, CoopVoce si propone come una scelta affidabile per chi cerca un piano tariffario completo e conveniente, senza sorprese.