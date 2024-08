Il ministero della salute ritira purtroppo spesso dal mercato numerosi prodotti alimentari, in quanto considerati potenzialmente nocivi per il nostro organismo e per la nostra salute. Questo può essere dovuto spesso alla presenza di sostanze piuttosto pericolose. In questi ultimi giorni, in particolare, il noto supermercato Conad ha reso disponibile un comunicato con cui richiama dai suoi supermercati numerosi lotto di uova Gesco Conad. La causa sarebbe dovuta alla presenza di microrganismi potenzialmente patogeni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Conad, richiamo per numerosi lotti di uova Gesco potenzialmente contaminate

In questi ultimi giorni il noto marchio Conad sta richiamando dai priori supermercati numerosi lotti di uova. Questi ultimi sono stati prodotti da Gesco, Società Cooperativa Agricola Via del Rio 400 – 47522 San Vittore di Cesena (FC). L’azienda ha da poco emanato una apposita comunicazione sul proprio sito ufficiale. Come già accennato in apertura, il motivo di questa decisione risuederebbe nella possibile presenza di microrganismi potenzialmente patogeni. Ecco qui di seguito i lotti che Conad ha deciso di richiamare, come riportato sul sito ufficiale.

• 6 Uova Fresche da allevamento a terra da galline allevate senza uso di antibiotici

codice EAN: 8003170070233

Lotto: 4501159926

Scadenza: 05/09/2024

• Uova medie x 6 da allevamento a terra

codice EAN: 8003170034143

Lotto: 4700609926

Scadenza: 31/08/2024

Lotto: 4832759926

Scadenza: 01/09/2024

Lotto: ‭4501159926‬

Scadenza: 05/09/2024

Lotto: 4736619926

Scadenza: 09/09/2024

Lotto: 4282789926

Scadenza: 12/09/2024

Lotto: 4179019926

Scadenza: 14/09/2024

• Uova grandissime x 6 da allevamento a terra

codice EAN: 8003170094918

Lotto: 4700609926

Scadenza: 31/08/2024

Lotto: 4736619926

Scadenza: 09/09/2024

• Uova medie x 10 da allevamento a terra

codice EAN: 8003170062986

Lotto: 4679409926

Scadenza: 07/09/202

Lotto: 4736619926

Scadenza: 09/09/2024

• Uova grandi x 6 da allevamento a terra

codice EAN: 8003170026520

Lotto: 4700609926

Scadenza: 31/08/2024

Lotto: 4501159926

Scadenza: 05/09/2024

Lotto: 4736619926

Scadenza: 09/09/2024

Lotto: 4282789926

Scadenza: 12/09/2024

Lotto: 4179019926

Scadenza: 14/09/2024

Conad ha comunque invitato i suoi clienti che hanno acquistato uno di questi lotti a riportarlo presso il supermercato, in modo da avere una sostituzione o un rimborso. Insomma, si tratta dunque di un nuovo caso di contaminazione alimentare a cui è necessario prestare la massima attenzione.