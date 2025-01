Corsair si è distinto al CES 2025 presentando una gamma impressionante di prodotti dedicati agli appassionati di gaming su PC. Il marchio ha puntato su componenti avanzati e accessori innovativi. Tutto per migliorare le postazioni dei giocatori. Confermando il suo impegno verso qualità e performance. Un’innovazione significativa è il nuovo logo Next-Gen GPU Ready. Quest’ultimo identifica i componenti compatibili con le schede video di prossima generazione. Tra cui le attesissime NVIDIA RTX 50. Tale marchio assicura che i prodotti, sia nuovi che già esistenti, siano pronti per affrontare le esigenze di connettività, potenza e dimensioni dei nuovi hardware.

Corsair novità presentate al CES

Tra i protagonisti dello stand spiccano i nuovi case 5000T. Disponibili in eleganti versioni nere e bianche. Tali mid-tower presentano una griglia frontale in mesh per ottimizzare il flusso d’aria e un pannello laterale trasparente. Suddetta impostazione è utile per risaltare i componenti interni. Compatibili con schede madri dotate di connettori posteriori, offrono un’estetica minimalista e ordinata. Sono disponibili in due configurazioni, una base senza illuminazione e una versione con sistema Aurora RGB. Inoltre, i case supportano la scheda video montata in verticale o con staffa di sostegno. I prezzi partono da 220 euro per la versione base, fino a 340 euro per quella completa.

Inoltre, Corsair ha aggiornato i suoi alimentatori. I RMe e HXi risultano modulari e progettati per le nuove schede NVIDIA. Gli RMe, disponibili fino a 1.000 W, vantano connettori 12v-2×6. Inoltre, presentano certificazioni Cybernetics Gold per l’efficienza e A per il rumore. Gli HXi, invece, sono pensati per configurazioni dual-GPU. Offrono potenze fino a 1.500 W. Con certificazioni Platinum e ventole più grandi per una migliore dissipazione.

La linea Vengeance DDR5 RGB si arricchisce di nuove possibilità di personalizzazione. Ciò grazie al programma Custom Lab, con otto combinazioni grafiche disponibili. Inoltre, le RAM Dominator Platinum ricevono un kit estetico innovativo chiamato Wave. Quest’ultimo aggiunge una barra LED RGB ondulata. Disponibile da subito sul sito ufficiale.

Il nuovo SSD esterno EX400U USB4 raggiunge velocità straordinarie. Fino a 4.000 MB/s in lettura. Ed è compatibile con dispositivi MagSafe, rendendolo ideale per chi necessita di velocità e spazio in mobilità. Corsair ha poi stupito con il display LCD touch XENEON EDGE. Uno schermo da 14,5 pollici che può essere montato su un case o utilizzato sulla scrivania per visualizzare widget e monitorare il sistema.