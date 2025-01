Meta ha ufficialmente chiuso il capitolo del Quest Pro. Segnando una svolta significativa nel panorama della realtà virtuale (VR). Tale visore di fascia alta, inizialmente lanciato come simbolo delle ambizioni premium di Meta, è ora un prodotto del passato. Nonostante le promesse di un’esperienza avanzata, il Quest Pro non è mai riuscito a trovare il proprio spazio. Complici un prezzo elevato e alcune limitazioni tecniche.

Meta rinuncia al Quest Pro: ecco cosa è successo

Quando fu presentato, il dispositivo doveva rappresentare la vetta dell’innovazione VR. Il prezzo iniziale era di 1.799€. Giustificato da un hardware avanzato e funzionalità come il tracciamento facciale e la realtà mista a colori. Con tali caratteristiche il dispositivo di Meta mirava a conquistare professionisti e appassionati di tecnologia. L’entusiasmo iniziale si è trasformato in scetticismo. Ciò a causa di diversi fattori. Come il peso del visore e la mancanza di un miglioramento radicale nella qualità dei display rispetto al Quest 2. Inoltre, il motivo riguarda un ecosistema di software non pienamente sfruttato. Tutto ciò ha reso difficile giustificare l’investimento.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio in cui i visori VR di fascia alta sembrano faticare a trovare un pubblico ampio. La competizione però non si ferma. Altre aziende stanno entrando in campo con l’intento di ridefinire il concetto di visore VR. Si parla di nuovi dispositivi che potrebbero offrire una combinazione inedita di design, performance e prezzo. La sfida per conquistare il futuro della realtà virtuale è ancora aperta. Eppure, è evidente che il mercato chiede innovazione tangibile e accessibile. Dunque, bisogna non focalizzarsi solo su soluzioni di lusso che rischiano di rimanere prodotti di nicchia.

Il Quest Pro potrebbe essere stato un passo falso, ma offre a Meta e al settore intero una lezione preziosa. La strada verso il successo nella realtà virtuale passa attraverso il giusto equilibrio. Bisogna trovare un punto di incontro tra innovazione, usabilità e prezzo.