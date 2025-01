I nuovi laptop mettono al centro le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Grazie ai processori AMD e Intel con NPU da oltre 40 TOPS, i modelli sono in grado di gestire applicazioni AI localmente. Una delle novità più interessanti è la suite Pro AI Studio. Pensata per gli sviluppatori di software AI. In tale categoria spiccano i modelli Dell Plus. Disponibili sia in versione clamshell sia 2-in-1 con cerniera a 360 gradi. Con configurazioni che arrivano al Core Ultra 9, 32 GB di RAM e SSD fino a 2 TB, i laptop Dell si propongono come strumenti ideali per professionisti e appassionati.

La serie Pro Max eleva gli standard per desktop e workstation. Tra i modelli più interessanti troviamo il Pro Max Micro. Un sistema compatto che supporta processori Intel Core Ultra fino a 125 W e GPU Nvidia RTX 4000 in formato SFF. Il Pro Max Slim aggiunge ulteriori opzioni di storage. Mentre il Pro Max Full Tower punta al massimo con una capacità fino a 12 TB di SSD e GPU Nvidia RTX 6000. Tali dispositivi rispondono alle esigenze di designer, ingegneri e altri professionisti che necessitano di prestazioni elevate e affidabilità.

Dell ha inoltre rinnovato la sua gamma di monitor. Nel dettaglio, con modelli che combinano tecnologie avanzate come il QD-OLED e la risoluzione 4K. Il top di gamma è il modello da 31,5 pollici, che offre un contrasto infinito. Con copertura DCI-P3 al 99%, e un refresh rate di 120 Hz. Soluzione ideale per uso multimediale e professionale. La serie UltraSharp completa l’offerta con pannelli IPS migliorati. Quest’ultimi garantiscono un rapporto di contrasto superiore e una riproduzione cromatica precisa.