La Cina ha completato la costruzione di una rete informatica di nuova generazione che promette di rivoluzionare il panorama digitale del paese. Si chiama CENI e, con i suoi oltre 13.000 chilometri di cavi, collega le principali città cinesi come Pechino, Shanghai e Hangzhou. È stata definita una sorta di “ferrovia ad alta velocità per computer” e non è difficile capire perché. Questa rete offre una velocità di trasferimento dati incredibile, una latenza praticamente inesistente e una stabilità che sembra in grado di reggere qualsiasi sfida.

La nuova rete informatica cinese CENI

Il segreto di CENI sta nella sua struttura avanzata. Combinando la velocità della comunicazione ottica con la precisione delle reti deterministiche, è riuscita a creare un sistema senza eguali. I dati viaggiano senza perdere nemmeno un pacchetto, con ritardi ridotti a meno di 20 microsecondi, e tutto rimane stabile anche sotto un traffico intenso o in caso di attacchi informatici. Questo la rende particolarmente utile in campi strategici come l’intelligenza artificiale, dove il trasferimento rapido di enormi quantità di dati è essenziale per lo sviluppo delle tecnologie più avanzate.

Ma non è solo una questione di velocità. CENI rappresenta anche un passo avanti nella sostenibilità. Grazie a questa rete, sarà possibile spostare dati dalle affollate città dell’est verso grandi data center situati nelle regioni occidentali, dove si fa affidamento su fonti di energia rinnovabile. Un modo intelligente per unire tecnologia e rispetto per l’ambiente.

Durante i primi test, CENI ha dimostrato di poter trasmettere dati su oltre 2.000 chilometri senza perdita di qualità e senza bisogno di amplificatori. È stata persino utilizzata per controllare a distanza, con precisione millimetrica, un robot in una fabbrica a 500 chilometri di distanza, mostrando un potenziale che sembra quasi fantascientifico.

Per ora, la rete copre 34.000 chilometri di cavi in fibra ottica, ma i piani per il futuro sono ancora più ambiziosi. Si parla di espanderla di altri 10.000 chilometri e di coinvolgere università e aziende per creare un ecosistema di innovazione senza precedenti. CENI non è solo una rete, ma il simbolo della Cina che guarda avanti.