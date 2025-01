AMD ha presentato una serie di annunci che promettono di ridefinire il settore PC. Dai nuovi processori Ryzen alle schede grafiche Radeon RX 9000. Passando per soluzioni dedicate al gaming portatile e all’intelligenza artificiale. Con suddette innovazioni l’azienda ha dimostrato di essere in prima linea per l’evoluzione del settore tecnologico.

Innovazioni in arrivo per AMD

Le nuove schede grafiche Radeon RX 9000 sono basate sull’architettura RDNA 4. Rappresentano un’evoluzione nel campo delle GPU. Anche se AMD non ha fornito dettagli specifici sulle prestazioni, le caratteristiche annunciate parlano di un processo produttivo a 4 nm. Insieme a nuovi acceleratori per il ray tracing e supporto al rivoluzionario FSR 4. Dettaglio importante per un miglioramento significativo della qualità visiva. Inoltre, il software Adrenalin sarà aggiornato con strumenti di intelligenza artificiale. Tra cui un chatbot avanzato capace di rispondere a domande tecniche e generare contenuti.

AMD ha pensato anche al mercato degli handheld da gioco con i nuovi chipset Ryzen Z2. Guidati dal modello Z2 Extreme, tali processori offrono fino a 8 core e 16 thread. Frequenze fino a 5,1 GHz e GPU integrate. Quest’ultime si basano sull’architettura RDNA 3.5. Con un design attento all’efficienza energetica.

Per i sistemi economici, AMD ha introdotto i Ryzen 200. Progettati per combinare prestazioni solide e consumi ridotti. Con un TDP configurabile e modelli che spaziano dai 4 ai 16 core. Tali processori offrono soluzioni flessibili per laptop e PC compatti. Per il mercato desktop, i processori Ryzen 9000X3D offrono configurazioni di fascia alta. Con cache tridimensionale di seconda generazione. Il modello di punta, Ryzen 9 9950X3D, vanta 16 core. Inoltre, presenta una frequenza massima di 5,7 GHz e un incremento prestazionale dell’8% nei giochi.

Infine, l’intelligenza artificiale è il centro delle nuove serie Ryzen AI 300 e 200. La linea Max, capeggiata dal Ryzen AI Max+ 395, introduce processori con GPU integrate potenti quanto schede grafiche discrete. Grazie alla NPU XDNA 2, tali chip offrono prestazioni straordinarie in ambito AI. Superando persino schede di fascia alta come la RTX 4090 nei calcoli specifici.