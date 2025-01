Se volete acquistare l’Apple iPhone 15 è arrivato il momento giusto per farlo, su Amazon è disponibile una promozione più unica che rara, con la quale riuscire a mettere le mani sull’ex top di gamma dell’azienda di Cupertino, risparmiando molto più di quanto avreste mai immaginato.

Lo smartphone è caratterizzato, prima di tutto, da 128GB di memoria interna, un quantitativo complessivamente bilanciato, in linea perfettamente con le richieste degli utenti, ma che allo stesso tempo non può essere incrementato, ciò sta a significare che è da considerarsi assente lo slot per la microSD, per quanto riguarda l’espansione di memoria. Il processore è l’Apple A16 Bionic, esa-core con frequenza di clock a 3,46GHz, affiancato a sua volta da GPU Apple con 6GB di RAM ed un buonissimo display da 6,1 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, affidandosi sempre a tecnologia Super Retina XDR OLED ed un refresh rate fisso a 60Hz.

Apple iPhone 15: lo sconto migliore su Amazon

Apple iPhone 15 è in promozione su Amazon con poco più di 100 euro di sconto, pari all’11% del valore iniziale, per arrivare ad una spesa finale di 899 euro, partendo comunque da un prezzo consigliato di 1009 euro. Gli utenti che lo acquisteranno qui, riceveranno la variante nella colorazione Nero, ed incluso in confezione il cavo di ricarica USB-C (non più il lighting).

L’attenzione al comparto fotografico è sempre stata massima da parte di Apple, ed anche in questo caso nella parte posteriore possiamo trovare due sensori fotografici: un principale da 48 megapixel, con alle spalle un classico grandangolare da 12 megapixel, il tutto porta a realizzare scatti a 8000 x 6000 pixel, con anche frontalmente un sensore da 12 megapixel con apertura F1.9. La batteria, se interessati, è un componente da 3349 mAh.