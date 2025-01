WhatsApp è sempre in cerca di novità che conquistino gli utenti rendono l’esperienza sulla piattaforma sempre migliore.

Uno dei fiori all’occhiello dell’app di Meta, che poi quello che la rende così popolare, è proprio la capacità di sondare il terreno, restare al passo con i tempi e introdurre ciclicamente delle incredibili novità.

Questo modus operandi nel tempo ha permesso a ‎WhatsApp di rimanere sempre una delle applicazioni per la messaggistica istantanea più utilizzate al mondo, se non addirittura proprio la più utilizzata in assoluto.

La concorrenza spietata del mercato non rende semplice per una piattaforma del genere rimanere al top, eppure WhatsApp riesce a tenere incollato l’utente medio proprio grazie a questi aggiornamenti ciclici che arricchiscono l’app di nuove funzionalità.

Il 2025 è appena iniziato e sicuramente non sarà da meno rispetto agli anni precedenti, ma introdurrà delle nuove incredibili funzioni sull’applicazione più amata da tutti.

WhatsApp: nuove funzioni in arrivo nel 2025

Negli ultimi tempi sono state introdotte delle novità importanti su WhatsApp. Una fra tutte è sicuramente la possibilità di trascrivere un messaggio vocale in testo, funzione che ha fatto letteralmente impazzire tutti gli utenti.

Eppure non è finita qui, poiché anche il 2025 si prospetta ricco di novità.

Una delle novità in arrivo nei prossimi mesi sarà estremamente importante per gli utenti, poiché permetterà indirettamente di ovviare a un problema molto comune, ovvero il consumo della batteria.

Nelle prossime settimane, infatti, per Android dovrebbe essere rilasciata una funzione per disattivare le animazioni, permettendo così agli utenti di risparmiare sulla batteria in momenti critici.

Infatti, tramite un menu con tre voci: emoji, Stickers e GIF, sarà possibile attivare o disattivare manualmente una o tutte le opzioni.

Questo permetterà agli utenti di mettere in stand-by temporaneamente i movimenti di queste animazioni per poterle poi riattivare successivamente, e questo impatterà anche sul risparmio della batteria.