Anche per questo nuovo anno, l’operatore telefonico italiano Vodafone ha deciso di tentare i suoi ex clienti con tante offerte di rete mobile sorprendenti. Tra queste, il 2025 si apre con la proposta di Vodafone Silver, una delle offerte più convenienti e più apprezzate attualmente disponibili sul mercato mobile. La promo in questione viene proposta spesso in più versioni, e quella prescelta di questo periodo è quella dal prezzo più basso di solo 6 euro al mese.

Torna in Vodafone, per il nuovo anno super offerte convenienti

Per il nuovo anno alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano Vodafone potranno tornare attivando una delle offerte più apprezzate di sempre. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super promo denominata Vodafone Silver. Questa volta, l’operatore sembra che abbia deciso di proporre l’offerta nella sua versione più conveniente, ovvero quella da soli 6 euro al mese. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese sms illimitati verso tutti i numeri, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, fino a 100 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti 5G.

Oltre a questo, l’offerta in questione include anche numerosi minuti per chiamare varie destinazioni estere. Tra queste, sono ad esempio inclusi fino a 300 minuti di chiamate verso Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA, Australia, Brasile, Israele e Marocco.

Come spesso accade, l’operatore Vodafone ha deciso di avviare una nuova campagna SMS per avvisare i suoi ex clienti di questa opportunità. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco qui di seguito un esempio del messaggio inviato da Vodafone ai suoi ex clienti:

“Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6.99E/mese. Attivazione 2.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 21/01. Dettagli e costi: voda.it/web15”.