Car of the Year è ben conosciuto dagli appassionati del settore delle quattro ruote poiché ogni anno si occupa di premiare un modello che viene considerato il migliore in base ad una serie di specifici parametri. Stiamo parlando dunque dell’assegnazione di un importante riconoscimento che tra non molto arriverà all’edizione del 2025.

Non dimentichiamo che stiamo parlando di un riconoscimento europeo che punta a premiare premiare il modello di autovettura che, nei dodici mesi precedenti all’assegnazione, sia riuscito ad esprimere il meglio in merito a design e innovazione tecnologica. Riconoscimento nato nel lontano 1964. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli e quale potrebbe essere la Car of the Year 2025.

Car of the Year 2025: a chi andrà il premio?

Nel corso dell’ultimo anno i modelli proposti dai diversi costruttori del settore delle quattro ruote sono stati molto interessanti. Ciascuna casa automobilistica, infatti, ha lavorato al fine di portare su strada veicoli dalle prestazioni ottimali e dal design curato. Elementi e caratteristiche che, come sappiamo, sono tra i principali dettagli che gli automobili valutano prima di effettuare un acquisto.

Ma quale potrebbe essere, dunque, la Car of the Year 2025? A poco tempo ormai dall’assegnazione del riconoscimento del nuovo anno la domanda sorge spontanea e non può che attirare l’attenzione di tutti di appassionati delle quattro ruote. E’ importante ricordare che per l’assegnazione del premio è presente una giuria composta da 59 membri che rappresentano i 23 Paesi europei.

Quel che sappiamo al momento, è che le 7 auto finaliste sono l’Alfa Romeo Junior, la Citroen e-C3/C3, la Cupra Terramar, la Dacia Duster, la Hyundai Inster, la Kia EV3 e la Renault 5/Alpine A290. Nello specifico, dunque tra i veicoli finalisti 5 sono elettrici o in versione BEV. Non ci resta che attendere ancora un po’ per scoprire quale tra questi 7 modelli riuscirà ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimenti di Car of the Year 2025.