Rumor sempre più insistenti indicano che OPPO potrebbe ampliare la sua serie Find X8 con un modello inedito, il FindX8 Mini. Le indiscrezioni, diffuse dall’informatore Digital Chat Station su Weibo, anticipano che il nuovo smartphone avrà prestazioni di alto livello racchiuse in un design compatto. Un display LTPO OLED con risoluzione 1,5K dovrebbe caratterizzarne il frontale. Riprendendo così lo stile del Vivo X200 Mini, attualmente disponibile solo in Cina. La struttura, costruita in metallo e vetro, punterebbe a combinare robustezza e un’estetica premium.

OPPO Find X8: innovazioni fotografiche e possibile data di lancio

Il cuore del dispositivo potrebbe essere il chip MediaTek Dimensity 9400, supportato da una batteria da 5600mAh. Un elemento che garantirebbe autonomia e potenza. Questo mix di caratteristiche renderebbe l’OPPO Find X8 Mini un’opzione intrigante per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto.

Un altro punto di forza del nuovo Mini sarebbe il comparto fotografico. Secondo i rumor, OPPO potrebbe introdurre un sensore Sony IMX9, superiore al Sony LYT-700 presente sul modello standard. Questo aggiornamento promette scatti di qualità superiore, sia in termini di dettaglio che di resa cromatica. Non mancherebbe un sensore periscopico da 50MP, lo stesso già utilizzato nei modelli più avanzati della serie, capace di migliorare ulteriormente le capacità fotografiche.

Le indiscrezioni suggeriscono che il lancio del Find X8 Mini potrebbe avvenire nella prima metà del 2025, in contemporanea con l’arrivo dell’OPPO Find X8 Ultra. È importante però ricordare che si tratta di informazioni non confermate. Le quali potrebbero essere smentite o modificate da OPPO stessa.

Insomma, in attesa di dettagli ufficiali, il nuovo Mini della serie Find X8 si presenta già come un dispositivo interessante. Capace di unire innovazione tecnologica, dimensioni ridotte e design raffinato. Gli appassionati del marchio e degli smartphone compatti possono solo sperare che queste anticipazioni trovino presto una loro conferma ufficiale.