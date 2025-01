Samsung Display ha catturato l’attenzione al CES 2025 di Las Vegas, presentando un pannello OLED pieghevole da record. Si tratta dello schermo pieghevole più grande mai realizzato. Rispettivamente con 18,1” di ampiezza quando è completamente aperto e 13,1” da chiuso. L’innovazione tecnologica dietro questo display rappresenta l’evoluzione naturale del modello da 17,3 pollici introdotto nel 2022. La sua vpersatilità lo rende adattabile a diversi utilizzi. Da tablet a monitor esterno, fino a laptop, sfruttando la metà inferiore come tastiera touchscreen.

Samsung Display: un’opportunità per altri produttori

Nonostante la tecnologia impressionante, però la strada verso una diffusione commerciale è ancora incerta. I laptop con schermo pieghevole restano ancora piuttosto costosi e mancano di un’ampia tipologia di casi d’uso che ne giustifichino il prezzo. Samsung stessa non ha mai lanciato dispositivi basati sul modello precedente e non sembra intenzionata a farlo con questo nuovo pannello. Ad ogni modo tale progetto offre comunque uno sguardo sul futuro. A dimostrazione di come la tecnologia pieghevole continui a spingersi oltre i limiti attuali.

Il ruolo di Samsung Display non si limita però a servire le divisioni interne del colosso sudcoreano. I suoi pannelli OLED sono infatti disponibili anche per altri produttori. Ciò potrebbe quindi contribuire ad aprire la strada a collaborazioni interessanti. Marchi come ASUS o Lenovo potrebbero adottare la tecnologia per ampliare le possibilità offerte dai loro device. Un esempio concreto potrebbe essere un aggiornamento del Lenovo Yoga Book 9i. In cui uno schermo pieghevole garantirebbe maggiore flessibilità per creativi e professionisti.

Questa tipologia di display potrebbe trovare applicazione anche nel settore educativo. In quanto offrirebbe agli studenti una piattaforma unica per leggere, prendere appunti e seguire lezioni. In più, le dimensioni generose del pannello lo rendono ideale per chi lavora con contenuti grafici o multimediali. Insomma, malgrado le incertezze sul mercato di massa, Samsung continua a dimostrare la sua leadership nell’innovazione tecnologica. Tutto ciò rappresenta un esempio perfetto di come l’azienda guardi al futuro. Pronta a ispirare il settore con soluzioni sempre più avanzate.