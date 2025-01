Nonostante i progressi dichiarati da Microsoft, persistono problemi di compatibilità tra Windows 11 e alcuni dispositivi multifunzione Canon. In particolare il modello ImageClass MF269dw. Suddetto dispositivo, progettato per gestire stampa, scansione, copia e fax, funziona senza problemi su Windows 10. Ma su Windows 11 manifesta anomalie. È importante sottolineare che tali problemi non si riscontrano quando sia il computer che la stampante non siano collegati tramite cavo Ethernet. La situazione appare più complessa del previsto e ha portato molti utenti a contestare tale situazione.

Microsoft: ancora problemi di compatibilità

Il problema sembra essere legato al protocollo di scansione eSCL. Quest’ultimo viene utilizzato da Canon per gestire le funzioni avanzate. Nonostante Microsoft avesse introdotto a novembre un blocco di compatibilità per i dispositivi USB che utilizzano tale protocollo, e dichiarato la questione risolta con l’aggiornamento KB5048667 di dicembre, le difficoltà persistono. Un tecnico Canon ha evidenziato che le prestazioni del dispositivo variano in modo imprevedibile anche tra utenti con configurazioni simili. Suddetta imprevedibilità rende difficile individuare una soluzione unica e definitiva.

Canon ha confermato che il problema coinvolge il driver di scansione ScanGear MF. Uno strumento che offre una configurazione avanzata delle impostazioni di scansione. L’azienda, però, non intende intervenire direttamente sul proprio software. Ciò perché ritiene che il problema sia legato alle modifiche introdotte con l’aggiornamento di Windows 11. Secondo un portavoce Canon, Microsoft sta lavorando a una correzione del sistema operativo. Al momento, però, non è stata ancora fornita una tempistica precisa per il rilascio della soluzione. In ogni caso, è prevedibile che arrivi entro la fine di gennaio.

Nel frattempo, gli utenti coinvolti devono affidarsi a soluzioni temporanee. Solo in tal modo sarà possibile continuare ad utilizzare i propri dispositivi. Tra le opzioni c’è il passaggio a una connessione cablata tramite USB. Tale opzione sembra offrire maggiore stabilità rispetto alla rete wireless. Mentre l’utilizzo di software nativo di Windows per la scansione può rappresentare un’alternativa al driver Canon.